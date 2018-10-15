Фермеры из ЮАР хотят приехать в Крым для обмена опытом по виноделию

ЖЕНЕВА, 15 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Фермеры ЮАР готовы приехать в Крым для обмена опытом в области производства вина и устриц, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР AgriSA Омри ван Зил.

"Да, мы готовы приехать в Крым. Я уверен, это будет богатый опыт для фермеров обеих стран. Мы в ЮАР всегда готовы к обмену знаниями и секретами производства", — сказал он.

По его словам, в ЮАР изучают возможности для диверсификации рынков и создания партнерства, и Россия представляется очень перспективной в плане будущего сотрудничества.

"Российский сельскохозяйственный сектор нам очень интересен, и мы также заинтересованы в российском рынке. У нас есть товары, которые вы не производите в России. К примеру, тропические фрукты – манго, личи, орехи. Так что я думаю, что мы были бы заинтересованы в сотрудничестве. И Россия также рассматривает ЮАР как перспективное направление для инвестиций", — отметил он.

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