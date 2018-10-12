МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. При нынешних темпах роста ВВП Украине понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны, заявила региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен в интервью изданию "Экономическая правда".

Она отметила, что Украина все еще не преодолела последствия кризиса предыдущих лет.

"Доход на душу населения все еще ниже, чем соответствующие показатели 2014-2015 годов", — заявила эксперт.

По словам Кахконен, сейчас также существует риск того, что реформы в стране остановятся из-за выборов или вовсе "развернутся в противоположную сторону".

Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан — тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне. Ситуация также ухудшается из-за беспрецедентного уровня коррупции, роста теневого сектора, разрыва экономических отношений с Россией и политики в отношении Донбасса.

Внешний долг Украины вырос за 2016 и 2017 годы на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.

Как заявил глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Руден, украинской экономике потребуется целое поколение, чтобы догнать Европу.

В свою очередь, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отметил, что при благоприятных условиях Украина вновь достигнет уровня 2013 года лишь спустя двадцать лет.