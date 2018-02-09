Уровень теневой экономики Украины превысил показатели африканских стран

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В МВФ оценили размер теневого сектора в структуре экономики Украины. Он превысил показатели некоторых африканских стран. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Эксперты проанализировали данные "ненаблюдаемых" секторов экономики, включая производство ВВП, приходящееся на криминальную деятельность, производство домохозяйств для собственных нужд, а также законную экономику, которую нельзя вычислить статистически.
В исследовании приводятся данные в период с 1991 по 2015 год. Начиная с 1991 года, когда теневая экономика составляла 38,9% ВВП, уровень этого сектора рос вплоть до 1998 года, когда достиг пика в 57%. Затем, вплоть до 2008 года, показатель постепенно снижался, однако с наступлением финансового кризиса произошел финансовый "отскок", в связи с которым теневой сектор составлял от 39,2 до 43,5% ВВП.