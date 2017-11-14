"Тебя посодют, а ты не воруй". Украина захлебнулась в борьбе с коррупцией

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине наступил очередной и, вполне вероятно, последний по смыслу и результативности этап борьбы с коррупцией. Дальше возможна только имитация: борцы с мздоимством после серии взаимных обвинений сами превратились в глазах населения в коррупционеров. Главным бенефециаром в сложившейся ситуации становятся украинские власти — президент, правительство, депутаты. Все те, кто выступили организаторами развала антикоррупционной системы.

Погрязли в денежных скандалах

Последние недели на Украине выдались весьма тревожными для представителей власти. Во-первых, попал под домашний арест сын главы МВД Арсена Авакова Александр. По версии следствия, еще в 2015 году он с помощью замминистра МВД Сергея Чеботаря организовал для подконтрольных предприятий договор на пошив полицейских рюкзаков. Как утверждают борцы с коррупцией, стоимость рюкзаков была завышена в пять раз, в результате чего друзья сына Авакова (а возможно, и он сам) получили необоснованную выгоду в размере 14 миллионов гривен.

© AFP 2017 / Genya Savilov Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве. 1 ноября 2017 © AFP 2017 / Genya Savilov Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве. 1 ноября 2017

Параллельно стал развиваться и другой скандал. На принадлежащем президенту страны Петру Порошенко заводе "Кузница на Рыбальском" вскрылись факты завышения цен на боевые машины марки "Тритон", которые предприятие изготавливало для пограничных войск. Ни много ни мало ценник завысили в три раза. Предполагалось (по решению правительства, заказавшего технику), что стоить машины будут 4,75 миллиона гривен. Однако в итоге они обошлись государству в 15 миллионов — каждая. На этот раз необоснованная выгода составила уже 40 миллионов гривен.

Пока борцы с коррупцией трясли завод Порошенко на предмет получения документации, правительство под шумок внесло изменения в свое прошлое постановление в пользу президентских цен на боевые машины "Тритон". И, таким образом, тоже оказалось замешанным в коррупционных действиях.

Впрочем, двумя громкими эпизодами дело не ограничилось. В эти же дни досталось и генеральному прокурору Юрию Луценко. Дело в том, что в марте нынешнего года Краматорский городской суд на своем секретном закрытом заседании (сделано это было по настоянию прокуратуры) принял решение о конфискации 1,5 миллиарда долларов Виктора Януковича, которые при ближайшем рассмотрении оказались ценными бумагами — облигациями внутреннего займа, принадлежавшими десяти ближайшим членам команды бывшего президента Украины.

Как позже утверждал генпрокурор Луценко, все деньги были перечислены в украинскую казну и пошли на пользу стране и народу. Но вездесущие антикоррупционеры выяснили, что более 150 миллионов долларов из этой суммы бесследно исчезли. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, сейчас начинается еще один знаковый процесс — над Романом Насировым, главой Государственной фискальной (налоговой) службы Украины. Он был арестован весной этого года. Насирову инкриминируют необоснованные отсрочки и послабления при выплате налогов целому ряду политиков-бизнесменов. Есть очень веские основания для подозрений, что делал он это по прямому указанию Порошенко. В этом деле сумма ущерба может исчисляться уже сотнями миллионов долларов.

© AP Photo / Sergei Chuzavkov Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров во время судебного заседания в Киеве. 13 марта 2017 © AP Photo / Sergei Chuzavkov Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров во время судебного заседания в Киеве. 13 марта 2017

При этом Насиров (он носит электронный браслет) до сих пор не уволен с должности, а лишь отстранен. Как и все остальные члены команды Порошенко, которых борцы с коррупцией обвиняют в должностных преступлениях, — министры, генпрокурор, депутаты парламента. Никто из них не уходил даже в отпуск на время следствия.

Учитывая тенденции, неудивительно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, как утверждают украинские СМИ, характеризуя ситуацию на Украине в целом и гражданский конфликт в частности, заявил: "Нет смысла бороться за тело Украины на востоке, если ее душу сгубит коррупция".

Несовершенная система

Первоначальные успехи борьбы с коррупцией на Украине объясняются просто. Созданная система была независимой от органов власти. Надо отметить, что она даже финансируется из-за рубежа — из различных государственных и неправительственных фондов США и ЕС.

Собственно, главными являются три структуры. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Руководителей всех трех организаций назначали специальные комиссии — в них входили представителей власти и общественности.

Но постепенно в, казалось бы, стройной системе все чаще стали появляться бреши. К примеру, стало известно, что прокурору САП Назару Холодницкому Порошенко сразу после назначения секретным указом присвоил внеочередное звание генерала юстиции. Холодницкий не разглядел в этом решении главы государства признаков коррупции и звание благосклонно принял. Теперь, как утверждают осведомленные источники, его часто видят в коридорах администрации президента.

А вот руководитель НАПК Наталья Корчак, как выяснили те же осведомленные источники, получая вместе со своими подчиненными огромную по украинским меркам зарплату (десятки тысяч гривен), выписывала им и себе не менее весомые премии. Обосновать такие "поощрения" эффективностью работы ведомства пока довольно сложно.

Надо ли говорить, что все эти факты злоупотреблений украинские власти делали достоянием общественности с помощью различных утечек.

По-настоящему "крепким орешком" оказался только глава НАБУ Артем Сытник, который как выявлял, так и продолжает отыскивать коррупционеров на различных этажах местного истеблишмента.

Однако, несмотря на победы следователей, говорить об успехах в судебных процессах не приходится. Одна из причин: структура борьбы с коррупцией — сырая. В системе отсутствует важное звено — Антикоррупционный независимый суд. Соответствующий законопроект вносили в парламент, но в итоге отозвали. С альтернативным проектом работает администрация президента — и тоже пока без видимых результатов.

Очевидно, представители власти, попавшие на крючок антикоррупционного следствия, не спешат создавать независимый суд. Тем более что МВФ, который также контролировал на Украине борьбу с коррупцией, теперь денег Украине не обещает.

Все против всех

Теперь же на фоне общего бардака начались игры самих антикоррупционных структур, подстегиваемых властью. Так, НАБУ объявило, что руководитель НАПК Корчак отведенное ей машино-место предоставила своей свекрови. На основании этого ведомство зачислило Корчак в ряды коррупционеров.

В свою очередь, НАПК потребовало от НАБУ предоставить документы по поводу конфликта интересов одного из детективов бюро. НАБУ коллегам из НАПК отказало. Теперь Нацагентство хочет подавать в суд на бюро и жалуется на его главу Сытника в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Но это еще не все. Соль в том, что Артем Сытник (с подачи которого вскрылась махинации Порошенко, Авакова, Насирова, Луценко и прочих) при назначении на должность подавал декларацию, в которой раскрыл источники принадлежащих ему средств и имущества. Она была проверена и утверждена соответствующей комиссией в 2015 году. Но теперь антикоррупционные ведомства Украины, явно и тайно конкурирующие с НАБУ, утверждают, что эта проверка декларации Сытника была незаконной, поскольку тогда не было закона об электронном декларировании. Теперь же, когда такой закон принят, все предыдущие проверки — незаконны. Следовательно, назначение Сытника тоже незаконно…

Защищаясь, глава НАБУ нанял адвокатов, которые должны представлять интересы его не просто как гражданина, а как руководителя бюро, то есть всего ведомства. Но в этом САП и НАПК увидели признаки коррупции и теперь грозят расследованием Сытнику.

Как обычно бывает на Украине, все пришло в состояние хаоса. Борцы с коррупцией воюют не с мздоимством, а друг с другом — из-за машино-мест, устаревшей декларации, нанятых адвокатов и прочей белиберды.

И в этой мутной воде, похоже, утонет суть самой борьбы с казнокрадами. Впрочем, в выигрыше кое-кто останется. А именно — украинская власть.