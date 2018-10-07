В Госдуме ответили на прогноз саудовского принца по нефти в России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Никаких предпосылок для ухода России с рынка нефти через 19 лет нет, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Так он прокомментировал слова наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, который в интервью агентству Блумберг заявил , что к 2030 году некоторые нефтедобывающие страны, в том числе Россия, почти полностью прекратят добычу нефти и уйдут с рынка.

"Это сладкий сон принца, потому что никаких предпосылок для того, чтобы Российская Федерация ушла с рынка нефти, нет. Запасы позволяют, компании тоже активно вкладывают средства в развитие. Поэтому здесь, кроме как сладкий сказочный сон его желания, чтобы так было, ничего другого сказать нельзя", — считает Ананских.

Прогноз саудовского принца расходится и с другими экспертными прогнозами по России. Так, ОПЕК в ежегодном прогнозе World Oil Outlook 2040 оценила российскую добычу нефти в 2017-2019 годах в 10,3 миллиона баррелей в сутки. На 2035 год прогнозируется добыча 10,2 миллиона баррелей в сутки, на 2040 год — 10,1 миллиона баррелей. Прошлогодний прогноз Международного энергетического агентства World Energy Outlook 2017 предполагает, что к 2040 году добыча нефти и конденсата в России может снизиться почти на 24% — до 8,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2016 года.

А британская корпорация ВР, напротив, прогнозирует рост объемов российской нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки к 2040 году.

По словам министра энергетики Александра Новака, в сентябре добыча нефти в России в среднем составила 11,35 миллиона баррелей в сутки.