Принц Саудовской Аравии "предсказал" уход России и Китая с рынка нефти

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что в будущем число стран-производителей нефти на мировом рынке значительно сократится.
По мнению Аль Сауда, с нефтяного рынка уйдут Россия и Китай.
"Например, мы считаем, что через пять лет Китай резко сократит добычу, если не уйдет. И другие продолжат ежедневно исчезать как страны — производители нефти", — добавил принц.
Он ожидает, что через 19 лет российское производство существенно сократится или прекратится окончательно. При этом до 2030 года, по оценке Аль Сауда, спрос на нефть будет расти на один-полтора процента в год.
В отношении Саудовской Аравии прогноз принца оказался более оптимистичным: в будущем Эр-Рияд только увеличит экспорт нефти, заключил он.
Реакция Совфеда
Так, сенатор Сергей Калашников отметил, что в России имеется большой объем неподтвержденных нефтяных запасов.
Кроме того, на смену старым видам топлива приходят новые — например, сланцевая нефть, добавил он.
"У Саудовской Аравии есть хорошие перспективы, но и ее нефтяные поля сокращаются", — заключил Калашников, подчеркнув, что прогноз принца едва ли повлияет на текущий рынок нефтепродуктов.
Активные запасы
По оценке экспертов, Россия обеспечена активными запасами нефти на 33 года добычи, газа — на 47 лет, а угля — на 71 год. При текущем уровне мировой добычи в основных минеральных ресурсов хватит на 70-140 лет, считает ректор Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе Вадим Косьянов.
Активные запасы — это ресурсы, которое на текущий момент можно добывать беспрепятственно.