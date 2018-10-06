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Экономика

Принц Саудовской Аравии "предсказал" уход России и Китая с рынка нефти

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что в будущем число стран-производителей нефти на мировом рынке значительно сократится.

Дожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Некоторые полагают, что после 2030 года спрос будет снижаться. По нашим расчетам, исчезнут многие производители нефти", — сказал он.

По мнению Аль Сауда, с нефтяного рынка уйдут Россия и Китай.

"Например, мы считаем, что через пять лет Китай резко сократит добычу, если не уйдет. И другие продолжат ежедневно исчезать как страны — производители нефти", — добавил принц.

Он ожидает, что через 19 лет российское производство существенно сократится или прекратится окончательно. При этом до 2030 года, по оценке Аль Сауда, спрос на нефть будет расти на один-полтора процента в год.

В отношении Саудовской Аравии прогноз принца оказался более оптимистичным: в будущем Эр-Рияд только увеличит экспорт нефти, заключил он.

Реакция Совфеда

Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 14 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Совфеде прогноз Аль-Сауда восприняли с недоумением.

Так, сенатор Сергей Калашников отметил, что в России имеется большой объем неподтвержденных нефтяных запасов.

Кроме того, на смену старым видам топлива приходят новые — например, сланцевая нефть, добавил он.

"У Саудовской Аравии есть хорошие перспективы, но и ее нефтяные поля сокращаются", — заключил Калашников, подчеркнув, что прогноз принца едва ли повлияет на текущий рынок нефтепродуктов.

Активные запасы

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Саудовская Аравия отказалась платить США по требованию Трампа
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что в 2018 году добыча нефти в стране ожидается на уровне 553 миллионов тонн, а пика она может достигнуть к 2021 году — 570 миллионов тонн. Затем начнется постепенное снижение, и к 2035 году добыча может снизиться до 310 миллионов тонн.

По оценке экспертов, Россия обеспечена активными запасами нефти на 33 года добычи, газа — на 47 лет, а угля — на 71 год. При текущем уровне мировой добычи в основных минеральных ресурсов хватит на 70-140 лет, считает ректор Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе Вадим Косьянов.

Активные запасы — это ресурсы, которое на текущий момент можно добывать беспрепятственно.

Расклад сил на мировом рынке нефти
© РИА Новости, Инфографика
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Расклад сил на мировом рынке нефти
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