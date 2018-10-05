МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство разрешило продажу пива и вина на заправках после прошедшего в сентябре совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на одного из участников встречи и двух федеральных чиновников.

Таким образом правительство одобрило инициативу сенатора Геннадия Орлова, передают "Ведомости" со ссылкой на своих собеседников. В начале прошлого года Орлов внес в Госдуму законопроект, согласно которому разрешалась продажа на заправках спиртных напитков крепостью до 16,5%. По его мнению, связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на АЗС нет.

По словам представителя вице-премьера, на которого ссылается издание, эту идею предложили как одну из мер стабилизации розничного рынка топлива и повышения рентабельности компаний.

Против этого предложения выступают в Минздраве, отмечает издание. В ведомстве считают, что снятие запрета увеличит потребление алкоголя, а также возрастет количество импульсивных покупок спиртного.

В свою очередь, как ранее сообщили СМИ, Министерство финансов и Минэкономразвития поддержали эту идею. В Минфине при этом отметили, что продажа слабоалкогольных напитков на заправках может повысить конкуренцию на алкогольном рынке и рентабельность АЗС.

Обсуждение этой инициативы происходит на фоне роста цен на топливо в России. Резкий скачок произошел в весной этого года: с середины апреля бензин в среднем по стране стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с июня снизило акцизы на бензин на три тысячи рублей, на дизельное топливо — на две тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с июля. Меры оказались результативными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.

Запрет на продажу алкоголя на АЗС ввели в 2012 году в рамках борьбы с ДТП по вине пьяных водителей. По данным МЧС на 2017 год, в России на 26% увеличилось число крупных аварий, а гибель людей при них – почти на 21%. Каждый пятый погибший в прошлом году лишился жизни по вине пьяных водителей.