МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство разрешило продажу пива и вина на заправках после прошедшего в сентябре совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на одного из участников встречи и двух федеральных чиновников.
По словам представителя вице-премьера, на которого ссылается издание, эту идею предложили как одну из мер стабилизации розничного рынка топлива и повышения рентабельности компаний.
Против этого предложения выступают в Минздраве, отмечает издание. В ведомстве считают, что снятие запрета увеличит потребление алкоголя, а также возрастет количество импульсивных покупок спиртного.
В свою очередь, как ранее сообщили СМИ, Министерство финансов и Минэкономразвития поддержали эту идею. В Минфине при этом отметили, что продажа слабоалкогольных напитков на заправках может повысить конкуренцию на алкогольном рынке и рентабельность АЗС.
Запрет на продажу алкоголя на АЗС ввели в 2012 году в рамках борьбы с ДТП по вине пьяных водителей. По данным МЧС на 2017 год, в России на 26% увеличилось число крупных аварий, а гибель людей при них – почти на 21%. Каждый пятый погибший в прошлом году лишился жизни по вине пьяных водителей.