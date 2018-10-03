Россия и Казахстан договорились об экспорте бензина из республики

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Казахстан и Россия в среду подписали протокол, позволяющий республике начать экспорт бензина, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания документа в рамках Российской энергетической недели.

Подписи под документом поставили министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и глава Минэнерго РФ Александр Новак. Они скрепили подписями протокол о внесении изменений в соглашение между двумя правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

Ранее зампред правления национальной компании "Казмунайгаз" Данияр Тиесов говорил, что Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан — по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн, а в 2019 году объем экспорта бензина может составить 1-1,2 миллиона тонн.

Позже Бозумбаев пояснял, что для начала экспорта необходимо изменить двустороннее соглашение с РФ. В середине сентября министр заявлял, что Казахстану критически важно в октябре-ноябре начать экспорт бензина, чтобы не допустить затоваривания рынка, поскольку в республике сложился профицит бензина, что привело к снижению цен на него, и эта тенденция должна усилиться в свете завершения модернизации НПЗ. Он также разъяснил коллизию, связанную с Россией, напомнив, что Казахстан ранее завозил бензин из РФ без таможенных пошлин, дав за это обязательство, что не будет экспортировать бензин, чтобы не заниматься реэкспортом.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.