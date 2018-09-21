Темрезов: строительство новой газомагистрали начнётся в 2019 году в КЧР

ЧЕКРЕССК, 21 сен — РИА Новости. Строительство газомагистрали "Карачаевск-Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук с отводом на Эльбрусский" начнется в 2019 году в Карачаево-Черкесии, об этом сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей официальной странице в сети Инстаграм.

По словам Темрезова, в Москве прошла его рабочая встреча с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, где они обсудили ход газификации отдаленных населенных пунктов республики.

"На встрече еще раз подтвердили, что в 2019 году компания завершит строительство газопровода "Карачаевск-Домбай" и в этом же году начнет строительство газомагистрали "Карачаевск-Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук с отводом на Эльбрусский", — написал Темрезов по итогам встречи.

Он отметил, что по состоянию на 1 января 2018 года уровень газификации в регионе достиг 81,2%. Кроме того, глава КЧР подчеркнул, что в 2018 году республика впервые вышла на 100% оплату текущих платежей по всем категориям плательщиков, что было позитивно оценено руководством ПАО "Газпром".

Еще одной темой встречи стало строительство спортивной инфраструктуры в КЧР силами газовой компании.

"Помимо 12 многофункциональных спортивных площадок, построенных по программе "Газпром-детям", Алексей Борисович поддержал мое обращение, и сейчас компания ведет строительство спорткомплекса с бассейном в Хабезском районе", — написал Темрезов.

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