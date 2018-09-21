ФАС выступила против возможного ограничения госзакупок иностранных вин

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба не поддерживает предложение Минсельхоза об ограничении участия иностранных вин в госзакупках, сообщила РИА Новости замачальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева.
"ФАС в рамках полномочий рассматривает предложенный Минсельхозом проект постановления правительства РФ, предусматривающий ряд ограничений при госзакупках некоторых видов вина и винной продукции, произведенной за пределами Российской Федерации. Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров", — сказала она.
Исаева также отметила, что отечественные производители от этого запрета не выиграют, а пострадает в конечном итоге потребитель.
"Запретительные меры для одних участников рынка не могут способствовать развитию других, в рассматриваемом случае – отечественных производителей. Отсутствие конкуренции не стимулирует производителей совершенствовать свой товар, следовательно, проигрывает потребитель", — объяснила она.