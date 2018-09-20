ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

Высокопоставленный представитель американской администрации напомнил, что президент Дональд Трамп подписал указ о реализации ограничительных мер в отношении Москвы. В соответствии с документом, американский лидер уполномочил Госдепартамент применять определенные санкции.

По словам чиновника, американские власти внесли в черный список группу людей, которые якобы связаны с российским "оборонным и разведывательным сектором". Он отметил, что обвиняемые во "вмешательстве в выборы" в США также попали в санкционный список.

При этом Госдеп уже опубликовал имена 27 россиян, среди которых оказался полный тезка начальника главного управления Генштаба Игорь Коробов.

Представитель администрации уточнил, что это не означает введение санкций непосредственно против этих лиц, однако накладывает ограничения на взаимодействие с ними.

В Госдепе, в свою очередь, отметили, что попадание в черный список подразумевает, что США могу ввести ограничительные меры в отношении каждого, кто сотрудничает с фигурантами из санкционного списка.

Расширение санкций

В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что в черный список попали "Оборонлогистика", Комсомольский авиазавод Гагарина, производящий самолеты "Сухой", а также ЧВК Вагнера.

Кроме того, за связи с российской разведкой в список включены Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также целый ряд физических лиц. Ранее против этих компаний власти США выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы в 2016 году, которое российские власти категорически отрицают.

Помимо этого, представитель американской администрации заявил, что ограничительные меры введены против сотрудников Минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за покупки самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

При этом США, по словам чиновника, пока не приняли решения о введении ограничительных мер в отношении других покупателей С-400.

Представитель администрации подчеркнул, что конечная цель действий американских властей заключается в "предотвращении потока денежных средств российскому правительству".

В соответствии с CAATSA

В Госдепе отметили, что США намерены продолжить применять санкции против России в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В ведомстве также призвали мировое сообщество прекратить отношения с российским оборонными и разведывательными секторами.

Закон CAATSA была принят в августе 2017 года. Он предусматривает введение санкций против российского энергетического сектора и ОПК, а также против лиц и организаций, которые сотрудничают с Россией в этих областях.