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США расширили санкции против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (7032)
(обновлено: 21:56 20.09.2018)
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© AFP 2018 / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mladen Antonov

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

Флаг США
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Слишком большая для санкций". Почему у США не получается "наказать Россию"

Высокопоставленный представитель американской администрации напомнил, что президент Дональд Трамп подписал указ о реализации ограничительных мер в отношении Москвы. В соответствии с документом, американский лидер уполномочил Госдепартамент применять определенные санкции.

По словам чиновника, американские власти внесли в черный список группу людей, которые якобы связаны с российским "оборонным и разведывательным сектором". Он отметил, что обвиняемые во "вмешательстве в выборы" в США также попали в санкционный список.

При этом Госдеп уже опубликовал имена 27 россиян, среди которых оказался полный тезка начальника главного управления Генштаба Игорь Коробов.

Представитель администрации уточнил, что это не означает введение санкций непосредственно против этих лиц, однако накладывает ограничения на взаимодействие с ними.

В Госдепе, в свою очередь, отметили, что попадание в черный список подразумевает, что США могу ввести ограничительные меры в отношении каждого, кто сотрудничает с фигурантами из санкционного списка.

Расширение санкций

В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что в черный список попали "Оборонлогистика", Комсомольский авиазавод Гагарина, производящий самолеты "Сухой", а также ЧВК Вагнера.

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган Магуайр. Архивное фото
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
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Кроме того, за связи с российской разведкой в список включены Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также целый ряд физических лиц. Ранее против этих компаний власти США выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы в 2016 году, которое российские власти категорически отрицают.

Помимо этого, представитель американской администрации заявил, что ограничительные меры введены против сотрудников Минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за покупки самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

При этом США, по словам чиновника, пока не приняли решения о введении ограничительных мер в отношении других покупателей С-400.

Представитель администрации подчеркнул, что конечная цель действий американских властей заключается в "предотвращении потока денежных средств российскому правительству".

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"

В соответствии с CAATSA

В Госдепе отметили, что США намерены продолжить применять санкции против России в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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В ведомстве также призвали мировое сообщество прекратить отношения с российским оборонными и разведывательными секторами. 

Закон CAATSA была принят в августе 2017 года. Он предусматривает введение санкций против российского энергетического сектора и ОПК, а также против лиц и организаций, которые сотрудничают с Россией в этих областях.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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Экономика
Комментарии
15 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Алекс
Санкции то дырявые какие то Трубы строятся! Одним словом Собака лает а Караван идет....
20:46
20.09.2018
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Светлана Писаренко
Ой ,ей!!! Ну все. Жизнь типа закончилась.
21:00
20.09.2018
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