Трамп подписал указ о новых санкциях против России

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Так, указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями. Конкретные имена или организации в документе не называются – они определяются в каждом конкретном случае госсекретарем и министром финансов.
Антироссийские санкции США
В 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.
В конце августа этого года власти США ввели еще один пакет ограничительных мер. Основанием для очередных американских санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском городе Солсбери, где 4 марта отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет в причастности к случившемуся Россию, Москва категорически отрицает все обвинения.
Помимо этого, на прошлой неделе Трамп подписал указ о санкциях против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом". Ограничительные меры будут вводиться также за распространение пропаганды и дезинформацию.
Ранее американский Минфин сообщил, что США за время президентства Трампа ввели санкции против 212 связанных с Россией лиц и компаний, 136 из них включены в санкционные списки из-за ситуации на Украине по закону "О противодействии противникам Америки" (CAATSA).