Трамп подписал указ о новых санкциях против России

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых антироссийских санкциях.

Эти ограничительные меры предусмотрены ранее принятыми в США законами: "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), "Актом о поддержке свободы на Украине" и рядом других.

Так, указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями. Конкретные имена или организации в документе не называются – они определяются в каждом конкретном случае госсекретарем и министром финансов.

Антироссийские санкции США



В 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

В конце августа этого года власти США ввели еще один пакет ограничительных мер. Основанием для очередных американских санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском городе Солсбери, где 4 марта отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет в причастности к случившемуся Россию, Москва категорически отрицает все обвинения.

Также в ноябре планируется ввести второй, более жесткий пакет санкций. Он может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Кроме того, Вашингтон заявлял о возможном понижении уровня дипломатических отношений.

Помимо этого, на прошлой неделе Трамп подписал указ о санкциях против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом". Ограничительные меры будут вводиться также за распространение пропаганды и дезинформацию.

Ранее американский Минфин сообщил, что США за время президентства Трампа ввели санкции против 212 связанных с Россией лиц и компаний, 136 из них включены в санкционные списки из-за ситуации на Украине по закону "О противодействии противникам Америки" (CAATSA).