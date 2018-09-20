Госдеп опубликовал имена россиян из нового санкционного списка

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Госдеп США опубликовал имена 27 россиян, включенных в новый черный список, и уточнил, что они либо "работают, либо действуют от лица оборонного или разведывательного секторов" России.

Ниже приводится полный перечень фигурантов нового списка в том порядке, в котором их перечисляет госдеп.

1. Пригожин Евгений Викторович

2. Быстров Михаил Иванович

3. Бурчик Михаил Леонидович

4. Крылова Александра Юрьевна

5. Богачева Анна Владиславовна

6. Полозов Сергей Павлович

7. Бовда Мария Анатольевна

8. Бовда Роберт Сергеевич

9. Асланов Джейхун Насими Оглы

10. Подкопаев Вадим Владимирович

11. Васильченко Глеб Игоревич

12. Каверзина Ирина Викторовна

13. Венков Владимир

14. Нетыкшо Виктор Борисович

15. Антонов Борис Алексеевич

16. Бадин Дмитрий Сергеевич

17. Ермаков Иван Сергеевич

18. Лукашев Алексей Викторович

19. Моргачев Сергей Александрович

20. Козачек Николай Юрьевич

21. Ершов Павел Вячеславович

22. Малышев Артем Андреевич

23. Осадчук Александр Владимирович

24. Потемкин Алексей Александрович

25. Ковалев Анатолий Сергеевич

26. Коробов Игорь Валентинович

27. Гизунов Сергей Александрович