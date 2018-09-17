Вьетнам рассматривает возможность инвестировать в деревообработку на Кубани

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Вьетнамский бизнес рассматривает возможность вложения инвестиций в деревообрабатывающую промышленность Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что перспективы сотрудничества региона и республики обсудили глава края Вениамин Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Дык Мань Нго. По данным региональных властей, в прошлом году торговый оборот между Краснодарским краем и Вьетнамом составил 185 миллионов долларов США, с начала текущего года – уже более 90 миллионов долларов США. Основными составляющими экспорта края являются зерно и нефтепродукты.

"В рамках сегодняшних экономических условий – это далеко не предел. Мы можем наращивать наше сотрудничество в переработке, промышленности. Создание совместных предприятий в этих отраслях является предметом особого внимания", – приводятся слова Кондратьева.

Как отметил посол, укрепление сотрудничества между регионами России и Вьетнамом является основной целью визита делегации. "В частности, вьетнамский бизнес рассматривает возможность вложения инвестиций в деревообрабатывающую промышленность. Это направление на Кубани представлено крупным производством в Апшеронском районе и порядка 150 предприятиями субъектов малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.

По словам губернатора, создание производств с участием иностранного капитала позволит отрасли выйти на новый уровень.

"Мы сегодня заинтересованы в развитии промышленности, в том числе деревообрабатывающей. И понимаем, что только конкуренция между производителями позволит сделать более качественную и современную мебель, которую можно продавать как в России, так и за границей. Экспортировать просто лес – экономически невыгодно, поэтому мы готовы рассмотреть перспективы создания совместного производства на территории Краснодарского края", – уточнил Кондратьев.

Отдельно стороны обсудили возможность упрощения процедур при экспорте пшеницы из региона в республику.

Кроме того, глава края и посол затронули вопросы сотрудничества в сферах образования и культуры.

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