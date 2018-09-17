МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палаты парламента принять в первом чтении два законопроекта, направленные на реализацию принципа "одного окна" при представлении организациями в госорганы годовой бухгалтерской отчетности.

Документы, разработанные правительством РФ в целях снижения административной нагрузки на бизнес, отменяют обязанность организаций представлять обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности в Росстат. Такая отчетность, согласно документу, будет представляться только в ФНС в электронном виде.

Налоговики станут вести федеральную базу налоговой отчетности и при необходимости делиться данными с другими ведомствами, для чего с информации, которая будет храниться в базе, снимается статус налоговой тайны, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев при рассмотрении законопроектов кабмином. Но при этом контроль за отчетностью будет усилен, подчеркивал он.

Предполагается введение предлагаемых норм в силу с 1 января 2020 года. При этом обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде будет представляться субъектами малого предпринимательства начиная с отчетности за 2020 год, иными экономическими субъектами — начиная с отчетности за 2019 год. Что касается годовой отчетности малых предпринимателей за 2019 год, то она может представляться в электронном или бумажном виде.