Российские банки в августе выдали рекордное количество кредитных карт

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россияне в августе этого года получили 1 миллион новых кредитных карт, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, при этом самое большое количество карт было выдано в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

"В августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило один миллион единиц, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 640 тысяч единиц. Стоит отметить, что выдача более одного миллиона новых кредитных карт в месяц была зафиксирована впервые за всю историю наблюдений НБКИ", — сказано в сообщении.

Самое большое количество новых кредиток в августе было выдано в Москве — 62,2 тысячи, Московской области — 47,7 тысячи, Краснодарском крае — 33,9 тысячи, Свердловской области — 33,8 тысячи, Санкт-Петербурге — 33,7 тысячи и Республике Башкортостан — 30,5 тысячи.

В свою очередь наименьшее количество кредитных карт было выдано в Пензенской и Кировской (по 8 тысяч), Ярославской (8,1 тысячи) и Архангельской (8,3 тысячи) областях, а также в Республике Бурятия — 8,3 тысячи.

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Липецкой и Белгородской областях. В первом случае количество новых кредиток выросло почти в четыре раза, во втором — почти в два раза. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе текущего года выросла на 49% и 41,5% соответственно.

НБКИ – крупнейшее бюро кредитных историй в Российской Федерации. Создано в марте 2005 года. По состоянию на 1 августа 2018 года, НБКИ консолидирует информацию о кредитах более 89 миллионов заемщиков, предоставляемую свыше 4100 кредиторами.