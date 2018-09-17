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Экономика

Спрос рождает предложение: "Газпром" удвоит поставки газа в Китай

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форумаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Во время встречи с президентом России в рамках ВЭФ Си Цзиньпин поручил подчиненным в кратчайшие сроки согласовать все формальности для начала строительства газопровода по западному маршруту "Алтай", или, как его еще называют, "Сила Сибири — 2". О каких объемах поставок идет речь и дальнейших перспективах энергетического сотрудничества России и Китая — в материале РИА Новости.

Труба помощи

Мужчина с деньгами
© Depositphotos / logoff
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По словам министра энергетики России Александра Новака, все технические условия для строительства нового газопровода через Алтай в существующем транспортном коридоре уже согласованы, осталось "чуть-чуть договориться". Глава Минэнерго добавил, что речь идет о поставках порядка 30 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения: контракт между "Газпромом" и CNPC предполагает прокачку по строящемуся газопроводу "Сила Сибири" 38 миллиардов кубометров ежегодно. Предполагается, что часть новой ветки, проложенной по территории России, будет длиннее на 450 километров.

"На переговорах с президентом Путиным председатель Си Цзиньпин сообщил, что поставил задачу в кратчайшие сроки закончить согласование контракта о поставках газа по западному маршруту", — сказал журналистам Новак на ВЭФ.

О строительстве газопровода по западному маршруту заговорили еще в 2006-м, однако рамочное соглашение подписали только через восемь лет. Причина, по которой сейчас Пекин просит ускорить реализацию проекта, очевидна — несмотря на торговую войну с США, китайская экономика продолжает быстро расти. Соответственно, растут и потребности в энергоресурсах: в 2017-м потребление газа в КНР увеличилось на 15% (до 237 миллиардов кубометров в год), а за первое полугодие 2018-го — на 17% относительно аналогичного периода прошлого года.

Это значит, что рано или поздно даже нового маршрута через Алтай будет мало. По мнению экспертов, к 2030-му потребление голубого топлива в Китае удвоится и достигнет 480 миллиардов кубометров в год. Учитывая, что собственная добыча увеличивается гораздо медленнее, единственный способ обеспечить надежные поставки газа — закупки в России.

"По нашим среднесрочным прогнозам, к 2035 году потребность в поставках российского трубопроводного газа в Китай составит от 80 до 110 миллиардов кубометров", — отметил Алексей Миллер.

Засучить рукава

Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Чтобы сохранить статус самого надежного поставщика энергоресурсов, "Газпрому" придется наращивать добычу. Именно этим сейчас и занимаются в российской компании: по словам Миллера, в этом году объемы извлеченного из недр топлива увеличатся почти на пять процентов, до 495 миллиардов кубометров. При этом большинство аналитиков уверены, что и показатель в 500 миллиардов кубометров может быть превзойден.

Однако трубопровод — не единственный способ доставки энергоресурсов в Китай. Вместе с развитием общей газотранспортной системы двух стран КНР наращивает закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). Уже в прошлом году на СПГ пришлось 19% общего экспорта голубого топлива в портфеле "Газпрома".

Другие страны региона также расширяют сотрудничество с российской газодобывающей компанией. На рабочей встрече Алексея Миллера и президента южнокорейской KOGAS в рамках ВЭФ были озвучены весьма впечатляющие цифры. В этом году Сеул увеличил закупки российского СПГ почти на 20%. Если в 2017-м терминалы Южной Кореи приняли 1,9 миллиона тонн топлива от "Газпрома", то только в первой половине текущего года танкеры из России отгрузили 1,2 миллиона тонн.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСПГ-танкер "Владимир Русанов" с продукцией завода "Ямал СПГ" в порту Цзянсу Жудун
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СПГ-танкер "Владимир Русанов" с продукцией завода "Ямал СПГ" в порту Цзянсу Жудун

Заинтересована в российском СПГ и Япония. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, Россия поставила на японский рынок 668 тысяч тонн сжиженного газа только в январе этого года. И в Токио намерены увеличить закупки: на ВЭФ премьер Синдзо Абэ, выразив желание расширить сотрудничество с Москвой, признал, что без российского СПГ глобальный топливный рынок не может быть стабильным.

"Российский СПГ из Северного Ледовитого океана, благодаря совместной работе с Японией, станет огромным стабилизирующим фактором для мирового рынка", — подчеркнул Абэ.

Хорошие перспективы для России открываются и на рынке энергоресурсов Вьетнама. В ходе официального визита главы правящей в этой стране компартии Нгуен Фу Чонга в Сочи в начале сентября был подписан меморандум о поставках российского СПГ и развитии совместных проектов в газовой электрогенерации.

Штаты нервничают

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Провальная экономическая политика Вашингтона ставит под угрозу намеченные проекты в области расширения добычи и поставок СПГ за рубеж. Хотя сейчас американские газовики чувствуют себя на азиатском рынке неплохо (на данный момент весь СПГ из США законтрактован странами региона), надежды занять первое место по поставкам этого вида топлива постепенно тают.

К концу 2019-го американские мощности по производству СПГ планируется увеличить втрое: с 3,6 до 9,6 миллиарда кубических футов в сутки (порядка 100 миллиардов кубометров в год). Однако если, как прогнозируется, Россия потеснит США на азиатском рынке, перепродавать сжиженный газ американцам будет попросту некуда.

К примеру, в Европе, на которую так рассчитывают в Вашингтоне, принимающие терминалы загружены менее чем на четверть. А в конце 2019-го, когда запустят "Северный поток — 2", потребность в американском СПГ в Европе вообще сойдет на нет.

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