Компании, строящие Крымский мост, заплатили 120 миллиардов рублей налогов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг заявил, что компании Стройгазмонтаж" и "Мостотрест", строящие Крымский мост, заплатили 120 млрд рублей налогов.
Один из эпизодов программы, которая вышла в эфир 17 сентября, снимался на площадке Крымского моста.
Самый длинный мост в России и Европе протяженностью 19 километров строится с февраля 2016 года. Общая стоимость инфраструктурного проекта – 227,92 миллиарда рублей. Автодорожная часть была введена в эксплуатацию на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока и открыта для движения легковых автомобилей и пассажирских автобусов в мае 2018 года. За четыре месяца мост пропустил в обе стороны более 2 миллионов машин. Пик трафика пришелся на август: 845 282 транспортных средства проехало в обе стороны.
Монтаж пролетных строений идет как на сухопутных, так и на морских участках большой стройки. Активная работа с металлом в акватории ведется с февраля. Собрана половина морских пролетов – это 5,5 из почти 11 километров на двух железнодорожных направлениях моста – крымском и таманском. Более 23 тысяч тонн металлоконструкций установлено над проливом методом продольной и поперечной надвижки.
Железнодорожная арка – самый габаритный элемент моста – оборудуется смотровыми ходами и другими элементами, необходимыми для будущей эксплуатации. Конструкцию весом почти 6 тысяч тонн оснастят системой архитектурной подсветки. После запуска железной дороги фарватерный участок Крымского моста будет "раскрашен" в цвета триколора.
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