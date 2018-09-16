Компании, строящие Крымский мост, заплатили 120 миллиардов рублей налогов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг заявил, что компании Стройгазмонтаж" и "Мостотрест", строящие Крымский мост, заплатили 120 млрд рублей налогов.

"Мы с 2015 года заплатили 120 миллиардов рублей налогов. Это приличная, большая сумма, — отметил Аркадий Ротенберг. — Мы относимся к работе по-государственному, все делаем в срок, не увеличивая бюджеты", — сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале " Россия — 1 ".

Один из эпизодов программы, которая вышла в эфир 17 сентября, снимался на площадке Крымского моста.

Самый длинный мост в России и Европе протяженностью 19 километров строится с февраля 2016 года. Общая стоимость инфраструктурного проекта – 227,92 миллиарда рублей. Автодорожная часть была введена в эксплуатацию на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока и открыта для движения легковых автомобилей и пассажирских автобусов в мае 2018 года. За четыре месяца мост пропустил в обе стороны более 2 миллионов машин. Пик трафика пришелся на август: 845 282 транспортных средства проехало в обе стороны.

Строительство железнодорожной части находится на пике. Она сдается по графику в декабре 2019 года. За более чем 30 месяцев работы погружены все сваи, сформировано свыше 300 из 307 опор, собрано 120 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов.

Монтаж пролетных строений идет как на сухопутных, так и на морских участках большой стройки. Активная работа с металлом в акватории ведется с февраля. Собрана половина морских пролетов – это 5,5 из почти 11 километров на двух железнодорожных направлениях моста – крымском и таманском. Более 23 тысяч тонн металлоконструкций установлено над проливом методом продольной и поперечной надвижки.

На готовых участках мостового полотна на Тузлинской косе формируется верхнее строение пути. Это две колеи для движения составов – пассажирских и грузовых – с материка на полуостров и в обратную сторону. На строящихся ветках, идущих параллельно, уложено более 3,5 из 38 километров бесстыкового пути.

Железнодорожная арка – самый габаритный элемент моста – оборудуется смотровыми ходами и другими элементами, необходимыми для будущей эксплуатации. Конструкцию весом почти 6 тысяч тонн оснастят системой архитектурной подсветки. После запуска железной дороги фарватерный участок Крымского моста будет "раскрашен" в цвета триколора.

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