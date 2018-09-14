Украина выиграла у России апелляцию по долгу в три миллиарда долларов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по долгу на три миллиарда долларов перед Россией, сообщил корреспондент РИА Новости из суда.

Отмечает, что суд принял решение о проведении нового слушания по спору.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии.

"Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", — добавил он.

История спора

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.

Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.