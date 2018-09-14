МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по долгу на три миллиарда долларов перед Россией, сообщил корреспондент РИА Новости из суда.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии.
"Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", — добавил он.
История спора
Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.
Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.