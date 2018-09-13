Доллар опустился ниже 68 рублей

Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Курс рубля в четверг уверенно растет, доллар в моменте опускался ниже 68 рублей впервые более чем за неделю, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск снижался на 96 копеек, до 68,06 рубля (уже снижался до 67,99 рубля), курс евро — на 74 копейки, до 79,50 рубля (уже снижался до 79,04 рубля), следует из данных торгов Московской биржи.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,7%, до 79,18 доллара за баррель.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>