Как формируется курс рубля

Российский рубль является официальной денежной единицей, которая призвана для осуществления расчетов в РФ. Центробанком России устанавливается курс рубля по отношению к другим валютам. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом Банка России, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа Банка России о курсах иностранных валют.

Перечни иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, публикуются в "Вестнике Банка России" и в представительстве Банка России в сети Интернет.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю рассчитывается и устанавливается Банком России на основе котировок межбанковского внутреннего валютного рынка по операциям "доллар США — рубль" в соответствии с методикой определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, утвержденной распоряжением Банка России.

Официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю рассчитываются и устанавливаются Банком России на основе официального курса доллара США по отношению к рублю и котировок данных валют к доллару США на международных валютных рынках, на межбанковском внутреннем валютном рынке, а также официальных курсов доллара США к указанным валютам, устанавливаемых центральными (национальными) банками соответствующих государств.

Официальными курсами национальных валют стран — участниц Экономического и валютного союза по отношению к рублю являются курсы, рассчитанные на основе официального курса евро по отношению к рублю, устанавливаемого Банком России, с использованием соответствующих коэффициентов пересчета данных валют в евро.

Формирование валютного курса — многофакторный процесс, обусловленный взаимозависимостью национальной и мировой экономики и политики. В число факторов, влияющих на валютный курс входят: темп инфляции (чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты, если не противодействуют иные факторы); состояние платежного баланса (при пассивном сальдо усиливается спрос на иностранную валюту для погашения международных обязательств и курс национальной валюты снижается); разница процентных ставок в разных странах; деятельность валютного рынка и спекулятивные валютные операции; степень использования определенной валюты на евровалютном рынке и в международных расчетах; ускорение или задержка международных платежей; степень доверия к валюте; валютная политика, которая направлена либо на повышение, либо на понижение курса валюты, исходя из задач валютно-экономической политики.

Но движения курсов могут быть спровоцированы и другими факторами. Все, от стихийных бедствий до заявлений влиятельных политиков, может сильно повлиять на курс. Предугадать каждое движение невозможно, но, если изменения курса не подкреплены какими-то реальными экономическими событиями, такие движения кратковременны.

Действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты, в ходе которого единовременно или в ограниченный период времени производится покупка или продажа большого объема валюты, называется валютной интервенцией. Задача валютной интервенции заключается в поддержании курса валюты в интересах государства.

Если центральный банк страны позволяет валютному (номинальному) курсу свободно изменяться под воздействием рыночных сил, т.е. не производит интервенций на рынке иностранной валюты, то обменный курс является плавающим.

С 1999 года Банк России осуществлял курсовую политику в рамках режима управляемого плавающего валютного курса, что позволяло сглаживать воздействие изменений внешнеэкономических условий на российские финансовые рынки и экономику в целом.

С 2005 года Центральный банк страны в качестве операционного ориентира курсовой политики начал использовать рублевую стоимость бивалютной корзины, включающей доллар США и евро.

С февраля 2009 года Банк России перешел к использованию механизма автоматической корректировки границ интервала допустимых значений стоимости бивалютной корзины в зависимости от объема совершаемых интервенций.

В октябре 2010 года Банк России объявил об отмене фиксированных границ для изменения стоимости бивалютной корзины. Фиксированные верхняя и нижняя границы на уровне 41 и 26 рублей за бивалютную корзину действовали с 23 января 2009 года.

Банк России стал осуществлять курсовую политику в рамках режима управляемого плавающего валютного курса. Это означает, что он не препятствовал формированию тенденций в динамике курса рубля, обусловленных действием фундаментальных макроэкономических факторов, но в то же время сглаживал резкие колебания валютного курса в целях обеспечения постепенной адаптации экономических агентов к его изменению. Какие-либо фиксированные ограничения на уровень курса национальной валюты или целевые значения его изменения не устанавливались.

В рамках реализации курсовой политики Банк России использовал в качестве операционного ориентира рублевую стоимость бивалютной корзины, состоящей из 45 евроцентов и 55 центов США. Диапазон допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины был задан плавающим операционным интервалом, границы которого корректировались в зависимости от объема совершенных валютных интервенций. С 24 июля 2012 года по 17 августа 2014 года ширина указанного интервала составляла семь рублей. С 18 августа 2014 года операционный интервал был симметрично расширен до девяти рублей.

По мере приближения рублевой стоимости бивалютной корзины к нижней (верхней) границе операционного интервала объемы покупок (продаж) Банком России иностранной валюты, направленных на сглаживание волатильности обменного курса рубля, увеличивались.

До 5 ноября 2014 года при достижении стоимостью бивалютной корзины верхней или нижней границы операционного интервала Банк России осуществлял интервенции без ограничения по объему. С 5 по 7 ноября 2014 года при достижении рублевой стоимостью бивалютной корзины верхней (нижней) границы плавающего операционного интервала и за его пределами центральный банк страны совершал операции по продаже (покупке) иностранной валюты с интенсивностью, равной 350 миллионов долларов США в день. При этом продолжало действовать автоматическое правило корректировки границ интервала.

С 10 ноября 2014 года Банк России упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами. При этом новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Банк России с 10 ноября 2014 года фактически перешел к плавающему курсу рубля. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в условиях сильного давления на курс национальной валюты политика валютного коридора сдерживала ослабление курса, но и дополнительно порождала спрос на валюту.

По ее словам, плавающий курс рубля позволяет смягчать действие негативных внешних факторов на российскую экономику (снижения цены на нефть, ограничения российских банков в доступе к международным рынкам).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников