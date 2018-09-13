Официальный курс евро упал на 88 копеек, доллара — на 94

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, снизился на 87,89 копейки — до 79,7699 рубля, курс доллара упал на 93,58 копейки — до 68,637 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с показателем на четверг на 91 копейку, составив 73,65 рубля.

В среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что равновесный курс находится на отметке около 50 рублей за доллар. По его словам, ослабление российской валюты связано с краткосрочным резким оттоком капитала из страны. Как только он прекратится, тенденция поменяется, уточнил министр. Политик также добавил, что не видит причин для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 рубля за доллар.

В начале недели валюты обновляли максимумы с марта 2016 года — доллар был выше 70 рублей, евро — выше 81 рубля. Однако в среду они скорректировались вниз.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>