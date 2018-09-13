МЕХИКО, 13 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканский авиаперевозчик Interjet опроверг сообщения о том, что якобы намерен продать обратно "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС) купленные у нее ранее самолеты SSJ100.

Interjet — один из крупнейших эксплуатантов российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), выполняет полеты с 2013 года. Interjet имеет контракт на 30 самолетов SSJ-100, сейчас ей уже поставлено 22 судна. Ранее на сайте FlightGlobal со ссылкой на гендиректора Interjet Хосе Луиса Гарсу появилась информация о якобы ведущихся с Россией переговорах о возврате машин.

"Это неправда. SSJ100 был составной частью успеха Interjet, мы продолжим работать с этим самолетом", — сообщила РИА Новости мексиканская компания. "Мы завершаем дружественные переговоры", — приводит Interjet слова своего генерального директора. Сообщение портала FlightGlobal компания назвала неточным и вводящим в заблуждение.

По заявлению компании, с момента покупки первого SSJ100 Interjet всегда находился в тесном взаимодействии с производителем самолетов. "Мы проводим важные переговоры с производителем, которые позволят Interjet улучшить условия работы его флота SSJ100", – отмечает компания.

"Interjet продолжит работать с программой Superjet 100 на новых и лучших условиях в пользу своих клиентов, о чем в свое время будет сообщено общественности", — говорится в заявлении.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что в Мексике находится делегация ГСС, которая ведет с мексиканской авиакомпанией переговоры о деталях дальнейшего сотрудничества. Речь идет об обсуждении ряда договорных позиций, которые могут улучшить общую конкурентную ситуацию Interjet.