Трутнев заявил, что на ВЭФ подписано 175 проектов на 2,9 триллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Сто семьдесят пять проектов на 2,9 трлн рублей подписано на ВЭФ-2018, сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Это промежуточные результаты… В рамках форума (прошло) 100 деловых мероприятий,… приняло участие 6002 делегата. Самая многочисленная делегация КНР, Северную Корею представляло 12 человек… На сегодня подписано 175 соглашений на 2,9 трлн руб", — сказал Трутнев.

По его словам, одним из самых значимых проектов является создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.