ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2018 и 2019 годы на уровне апрельского прогноза — 1,7% и 1,5% соответственно, говорится в сообщении фонда по итогам консультаций с властями РФ по статье 4.

"Экономика России восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов. Благодаря эффективной политике правительства и более высоким ценам на нефть… в 2018 году рост прогнозируется на уровне 1,7% ВВП, чему способствуют рост кредитных и иных дополнительных доходов населения", — говорится в сообщении.

"Среднесрочные перспективы остаются ограниченными из-за структурных узких мест и затяжных последствий санкций. Без структурных реформ ожидается, что рост составит около 1,5% ВВП, а монетарная политика стабилизирует инфляцию примерно на уровне 4% к концу 2019 года", — добавляется в релизе.