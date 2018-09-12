Орешкин: рост ВВП в III-IV кварталах 2018 года вряд ли будет выше 1,9%

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Рост ВВП РФ в третьем-четвертом кварталах 2018 года вряд ли будет выше 1,9% на фоне возросшей неопределенности и волатильности на финансовых рынках, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Вряд ли будет выше 1,9%", — сказал Орешкин.

Он напомнил, что министерство ожидает замедления темпов роста ВВП в первом квартале 2019 года.

"Но тоже каких-то больших положительных сюрпризов от третьего и четвертого кварталов не ждем. Посмотрим. Это связано с возросшей неопределенностью, с ростом волатильности на финансовых рынках. Все это, конечно же, не тот фон, при котором рост может очень серьезно ускориться", — добавил Орешкин.

В понедельник Росстат повысил оценку роста российской экономики в первом полугодии 2018 года до 1,7% с 1,6%, при этом оценка роста ВВП РФ за второй квартал повышена до 1,9% с 1,8%.