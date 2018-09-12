Орешкин назвал реальный курс рубля

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, равновесный курс рубля при отсутствии покупок валюты для Минфина и при текущей цене на нефть в 78 долларов за баррель находится на отметке около 50 рублей за доллар, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
Орешкин выразил уверенность, что как только отток капитала прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. "И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то, что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно", — добавил Орешкин.
Глава Минэкономразвития отметил, что не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 рубля за доллар. "Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около 1% ВВП профицит, внешний долг — умеренный", — напомнил он.
"Прогнозировать то, что будет происходить (с курсом рубля — ред.) через день-два, очень сложно, потому что много факторов, которые влияют, а курс у нас плавающий, ни правительство, ни ЦБ никакие уровни не определяют, но средне и долгосрочно — за пределами 12 месяцев, наш прогноз, который был — рубль/доллар в районе 63-64, он сохраняется, и мы не видим ни одной причины, почему его стоит изменить", — добавил Орешкин.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.