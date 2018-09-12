Проект ВСМ Москва – Казань включен в план развития инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань включен в план развития магистральной инфраструктуры, также он достоин инвестиций в рамках "инициативы Белоусова", заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов.

"Мы включили проект в план развития магистральной инфраструктуры. Оставить его в плане или нет, решать председателю правительства и президенту. Да, это гигантские расходы, но и одновременно крупный инфраструктурный сдвиг. Это совершенно новое технологическое качество железнодорожной отрасли. Там все другое — рельс, энергетика, тяга, металл. Даже человек и компьютер, которые управляют этим поездом, должны быть другими. Это колоссальный технологический сдвиг", — сказал Акимов.

Он также уточнил, что этот проект достоин того, чтобы в него инвестировали компании из "списка Белоусова".

"Коллеги сейчас размышляют, куда инвестировать в соответствии со списком Андрея Рэмовича, а я считаю, что это достойный объект для инвестирования, и он должен быть в этом списке",- сказал он.

По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Ожидается, что список подобных проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будет сформирован до 15 октября.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.