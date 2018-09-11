Ульяновский аэропорт имени Н.М. Карамзина принял первый рейс из Москвы

УЛЬЯНОВСК, 11 сен — РИА Новости. Ульяновский международный аэропорт имени Н.М. Карамзина (Баратаевка) после реконструкции взлётно-посадочной полосы во вторник принял первый рейс регулярного авиасообщения Москва — Ульяновск, сообщает пресс-служба облправительства.

"В скором времени будут возобновлены полёты из аэропорта имени Н.М. Карамзина в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Уфу, Минеральные Воды, Симферополь, Сочи и ряд других. В следующем году мы ожидаем новый рекордный показатель пассажиропотока — 250-300 тысяч человек", — привели в пресс-службе слова губернатора области Сергея Морозова на торжественном открытии аэропорта.

В настоящее время аэропорт, открывшийся 6 сентября, отвечает всем требованиям безопасности пассажирских перевозок, обеспечены комфортные условия обслуживания жителей и гостей Ульяновской области. Аэропорт способен принимать воздушные судна практически любого типа, отмечается в сообщении.

"Сегодня мы приняли первый рейс авиакомпании "Руслайн " Москва-Ульяновск. Мы рады открыть свои двери для пассажиров. Надо отметить, что за время реконструкции был обустроен пункт пропуска через государственную границу. После того, как получим приказ министерства транспорта РФ, сможем принимать и международные рейсы", — приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Сергея Наконечного.

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