Китай намерен противостоять политике односторонних действий

Председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях IV Восточного экономического форума

Председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Китай готов выступать против политики односторонних действий и торгового протекционизма, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Будем вместе с российскими коллегами наращивать плодотворное взаимодействие в международных делах и активизировать координацию на таких международных площадках, как ООН, ШОС, БРИКС. Вместе с международным сообществом продвигать политическое урегулирование актуальных вопросов, горячих точек, непоколебимо отстаивать цели и принципы Устава ООН, выступать против политики односторонних действий и торгового протекционизма", — заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что у России и Китая схожие или совпадающие позиции по международным вопросам, общие интересы и прочная основа взаимодействия.

"На фоне быстро меняющейся международной обстановки, факторов нестабильности и непредсказуемости, все более важное значение приобретает взаимодействие Китая и России в поддержании равенства, справедливости, мира и стабильности во всем мире", — добавил китайский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 11-12 сентября впервые принимает участие в работе ВЭФ. Во вторник прошла его встреча с Путиным.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.