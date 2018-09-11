Си Цзиньпин заявил, что до конца года проведет ряд встреч с Путиным

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что до конца года проведет ряд встреч с президентом России Владимиром Путиным.
"К концу текущего года предстоит еще ряд встреч между нами с президентом Путиным на важных мероприятиях для продолжения наших контактов", — добавил он.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.