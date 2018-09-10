Россия и Япония на ВЭФ обменялись пакетом документов

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Россия и Япония обменялись пакетом документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В частности, чрезвычайные и полномочные послы двух стран обменялись дипломатическими нотами о выполнении государственных процедур, необходимых для вступления в силу конвенции между правительствами двух государств об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, руководство группы компаний "Русагро" и японской компании "Мицуи энд Ко" подписали соглашение о намерениях, а фонд "Сколково" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии заключили меморандум о сотрудничестве между российским фондом и японской компанией "Ай-оу-Ти Акселерейшн Консорциум".

Кроме того, акционерное общество "Ростелеком" и "Скай Перфект Джейсат корпорейшн" подписали меморандум о взаимопонимании в области спутниковой связи.

Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов и руководство Японского банка международного сотрудничества поставили подписи под рамочным соглашением о финансировании совместных проектов.