Россия и Япония на ВЭФ обменялись пакетом документов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Россия и Япония обменялись пакетом документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Кроме того, руководство группы компаний "Русагро" и японской компании "Мицуи энд Ко" подписали соглашение о намерениях, а фонд "Сколково" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии заключили меморандум о сотрудничестве между российским фондом и японской компанией "Ай-оу-Ти Акселерейшн Консорциум".
Кроме того, акционерное общество "Ростелеком" и "Скай Перфект Джейсат корпорейшн" подписали меморандум о взаимопонимании в области спутниковой связи.
Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов и руководство Японского банка международного сотрудничества поставили подписи под рамочным соглашением о финансировании совместных проектов.