Россия предлагает создать мировые стандарты кибербезопасности

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия предлагает мировому сообществу выработать общие стандарты кибербезопасности в сферах искусственного интеллекта, больших данных, квантовых технологий и ряде других, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

Разработка новых технологий и сама цифровая экономика неразрывно связаны с вопросами кибербезопасности и, как следствие, национальной безопасности. "Важно иметь общую политику, и наша политика предельно прозрачна. Мы говорим — давайте мы выработаем общие правила игры, утвердим их на международном уровне и будем ими пользоваться", — отметил Песков в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ.

На вопрос, что Россия предлагает регулировать на мировом уровне, Песков отметил, что здесь можно начинать с простых вещей. "Иметь каналы связи. Потому что сейчас их нет. Иметь протоколы разрешения конфликтных ситуаций. Их сейчас практически нет. Дальше, с моей точки зрения, интересным направлением была бы выработка общих стандартов под новые сквозные технологии на новых рынках. То есть, если у нас не получается договориться по поводу старого, то, может быть, проще договориться по поводу нового. Здесь можно хотя бы поработать", — отметил он.

"Возникает принципиально новая инфраструктура, в которой с одной стороны будет невозможно традиционное хакерство, но появится что-то свое. Можно проактивно здесь поработать", — добавил он.

Под понятие "сквозные технологии" подпадают большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и другие.

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