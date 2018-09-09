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Экономика

Трутнев запустил мини-завод по производству СПГ на Сахалине

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (120)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЮрий Трутнев. Архивное фотоЮрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по видеоконференции дал старт работе первому мини-заводу по производству СПГ на Дальнем Востоке, который расположен на Сахалине.

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Сегодня мы запускаем в селе Дальнее первую очередь завода, в планах также строительство второй и третьей очередей, а также завода СПГ в городе Поронайск", — сказал он в ходе церемонии.

Проект мини-завода реализуется с 2016 года. Его общая стоимость составила 836 миллионов рублей. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней от работы завода составят до 2026 года более 300 миллионов рублей, увеличение валового регионального продукта ожидается в районе 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Торжественная церемония запуска завода состоялась в ходе выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках четвертого Восточного экономического форума. В торжественной церемонии запуска завода на стенде Сахалинской области, помимо Трутнева, приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Для Сахалинской области этот проект имеет особое значение. Завод позволит обеспечить сжиженным природным газом удаленные населенные пункты, перевести автотранспорт на экологически чистое газомоторное топливо. А это в свою очередь положительно повлияет на экологическую обстановку", — отметил Кожемяко.

Строительство завода Ямал СПГ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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По словам главы региона, для того, чтобы такие проекты успешно развивались, в области будет оказываться дополнительные меры поддержки. В настоящее время вносятся изменения в региональное законодательство в части компенсации затрат в размере 70% от стоимости оборудования с учетом его доставки и монтажа.

"Наша задача в ближайшие годы обеспечить максимальное количество жителей области газом, сетевым или сжиженным, а также значительно увеличить количество автомобилей, работающих на экологически чистом газомоторном топливе. Таким мы видим результат совместной работы регионального правительства, муниципалитетов и бизнеса, включая наших партнеров из публичного акционерного общества "Газпром", — пояснил губернатор.

Мини-завод по производству СПГ построен в селе Дальнем, входящим в состав Южно-Сахалинска. На первом этапе была построена автомобильная газонаполнительная станция. В результате в областном центре компримированный газ используется для заправки автомобилей. Мини-завод стал второй частью проекта.

Завод по сжижению природного газа. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Производительность завода составит 12750 тонн в год и автомобильной газонаполнительной станции производительностью 10800 тысяч кубических метров в год с передвижным автогазозаправщиком. В производстве используется природный газ, добытый в рамках проекта "Сахалин-2". Основным потребителем продукции станут предприятия жилищно-коммунальной сферы Сахалинской области, которые в настоящее время в основном работают на жидком и твердом топливе. В отдаленные населенные пункты СПГ будут доставлять с помощью специальных автомобилей. В дальнейшем сжиженный газ начнет поступать и на Курильские острова.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

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