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Экономика

Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (120)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме. Архивное фотоПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов открыли выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Прибытие океанского суперлайнера Costa NeoRomantica во Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Совсем скоро начнёт работу четвёртый Восточный экономический форум. А сегодня мы в четвёртый раз открываем Улицу Дальнего Востока", — сказал Трутнев.

По словам вице-премьера, на набережной длинной 1300 метров можно познакомиться с 9 субъектами РФ, их культурой, обычаями, экономическим потенциалом.

"Но самое главное, мы можем почувствовать любовь к своей стране", — сказал он.

На выставке "Улица Дальнего Востока" свои экспозиции открыли все дальневосточные регионы. В рамках торжественной части прошел демонстрационный полет самолетов четвертого поколения Су-35С.

На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рядом с экспозицией Амурской области залит каток с искусственным льдом. На экспозиции Сахалинской области появился мост с макетом скоростного поезда. Якутский павильон "Сокровищница вечной мерзлоты" представлен алмазами, северным сиянием и оживленным цифровыми технологиями мамонтенком. Выставочный комплекс Чукотки "Мир настоящих людей" занял 900 квадратных метров. Регион поставил шестиметровый куб, символизирующий его ледяной покров, внутри которого любой̆ желающий̆ может путешествовать по региону.

Павильон Хабаровского края выглядит как идущий на взлет самолет. Внутри выставочного павильона интерактивная инсталляция "Окно в Хабаровский край". Приморский край презентует проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры.

Экспозиция Камчатки — это четыре круглых оранжевых павильона, которые символизируют икринки. Три павильона будут разделены по темам: "Природа. Кроноцкий заповедник", "Туризм" и "Культура". В основном павильоне установлен светодиодный панорамный экран на 360 градусов.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко
© РИА Новости / Антон Балашов
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В павильоне Магаданской области поставили макет золотоизвлекательной фабрики в Наталкинском золоторудном месторождении. В павильоне Еврейской автономной области можно почитать цитаты из священных текстов, философских трактатов, притч и высказываний известных деятелей; концептуальная идея оформления павильона ЕАО в этом году – еврейская мудрость, прошедшая через века.

С 11 по 13 сентября выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет "Социальным днем", в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15–16 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для всех желающих.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

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