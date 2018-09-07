Гройсман предупредил об угрозе дефолта на Украине

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Невыполнение требований Международного валютного фонда о повышении цены на газ грозит грозит дефолтом и финансовой катастрофой для Украины, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Интер".

Ранее Гройсман назвал очередное повышение цен на газ для населения вынужденным шагом. По его словам, правительство вынуждено пойти на подобный шаг, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

Украинский премьер заявил, что стране необходимо расплачиваться за долги, которые возникли 2005 по 2013 годы. Он отметил, что государственный долг за этот период вырос на 46 миллиардов долларов.

"Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить", — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украине необходимо выходить на внешние рынки, перекредитовываться и уменьшать проценты.

"Я первый за то, чтобы уменьшать цены. Но невыполнение требования поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер-министр, я — антикризисный", — заявил Гройсман.

По его словам, обещания повысить цену на газ давали разные украинские премьеры, которые подписывали меморандумы, однако не выполняли их, что подрывало доверие к Украине.

"А я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Работаем, у нас конструктивные отношения. Через две недели сообщим о результатах переговоров", — резюмировал Гройсман.

Миссия МВФ намерена обсудить с украинским руководством различные проблемы, в том числе вопрос финансовой помощи от структуры для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины. Одним из требований МВФ для выделения средств является повышение цен на газ для населения.

Госдолг Украины

В законе "О государственном бюджете Украины на 2018 года" предельный объем государственного долга определен в 76 миллиардов долларов (почти два триллиона гривен). Это в два с лишним раза больше годового дохода украинского бюджета, запланированного на уровне 35 миллиардов долларов (917,9 миллиарда гривен).

При этом, по данным Министерства финансов Украины, уже к 30 апреля долговой лимит, предусмотренный законом о бюджете, оказался превышен: совокупный объем государственного долга Украины составил 2,02 триллиона гривен (76,8миллиарда долларов), из которых 37,6% (759,8 миллиарда гривен) пришлись на внутренний долг и 62,4% (47,9 миллиарда долларов) — на внешний.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй в 1,7 миллиарда. В результате внешний долг Украины за 2015 год вырос на 70,5%.

В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Внешний долг страны увеличился на 18,9% и 10,9% соответственно. Всего за пять лет — с начала 2013 до начала 2018 года — отношение госдолга к ВВП Украины увеличилось почти вдвое: с 36,6% до 71,8%.