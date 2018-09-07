Гройсман оправдал повышение цены на газ для населения внешними долгами

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что очередное повышение цен на газ для населения — это вынужденный шаг, на который правительству приходится идти для того, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

Национальный банк (ЦБ) Украины прогнозирует повышение тарифов на газ для потребителей на 25% в этом и на 15% в следующем году. Повышение цен на газ для населения — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения сотрудничества с Украиной, миссия фонда с 6 по 19 сентября будет работать в Киеве для согласования условий предоставления следующего транша в размере двух миллиардов долларов.

"Не я первый подписывал обязательства на поднятие этих цен, они первый раз были подписаны еще в 2009 году (тогда премьером страны была Юлия Тимошенко. — Прим. ред) — я вам покажу меморандум. Но если постоянно обманывать наших западных партнеров, они начинают смотреть не в нашу сторону. Поэтому это вынужденный шаг для того, чтобы получить доступ к финансированию на внешних рынках для обслуживания и возврата долгов, которые ни я не брал, ни вы не брали, как минимум большинство из вас", — заявил Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде в пятницу.

Он отметил, что правительству предстоят большие выплаты по внешним долгам и деньги международных кредиторов просто необходимы.

"Вы говорите: не надо поднимать. Я с этим полностью согласен, возьмите (депутаты. — Прим. ред.) на себя ответственность сейчас и расскажите, как, не повышая, не выполняя эти обязательства, отдать деньги международным институциям, покажите этот сценарий и я поставлю под ним свою подпись. Но такого сценария нет, это вынужденный шаг", — добавил Гройсман.

Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что правительство готовит новую формулу цены на газ для населения и она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. В конце августа кабмин в очередной раз отложил повышение цен на газ — до 1 октября.