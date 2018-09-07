Пять глобальных городов могут появиться в России к 2035 году

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пять городов глобального масштаба могут появиться на карте России к 2035 году, такое количество обеспечило бы эффективное развитие экономики страны, заявил президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников.

В проекте Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года Минэкономразвития предлагает выделить 14 макрорегионов по принципу присутствия в них крупных центров экономического роста, инфраструктуры, а также выхода на международные рынки.

"Сравнивая Россию с другими странами, мы понимаем, что, когда мы смотрим на карту, мы уже там видим не столько страны, сколько города", — сказал Кадочников, выступая на Мосфинфоруме.

По его словам, в России сейчас заметны два города — Москва и Санкт-Петербург. "Отсюда идея, что у нас по всей карте России должны быть глобальные города. Если мы посмотрим, что реально сделать в перспективе 2035 года примерно, я думаю, что пять городов глобальных — это вполне нормальная цифра", — заявил он.

"Если учесть, как ситуация развивается сейчас, то список понятен: Москва, Питер, Екатеринбург, Казань, Новосибирск", — продолжил президент ЦСР, добавив, что появление таких городов обеспечит эффективное развитие экономики. Он также отметил, что "глобальные города" будут распространять "свою энергию на окружающие регионы".

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" — генеральное информационное агентство третьего Московского финансового форума.