Пять глобальных городов могут появиться в России к 2035 году

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пять городов глобального масштаба могут появиться на карте России к 2035 году, такое количество обеспечило бы эффективное развитие экономики страны, заявил президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников.
"Сравнивая Россию с другими странами, мы понимаем, что, когда мы смотрим на карту, мы уже там видим не столько страны, сколько города", — сказал Кадочников, выступая на Мосфинфоруме.
По его словам, в России сейчас заметны два города — Москва и Санкт-Петербург. "Отсюда идея, что у нас по всей карте России должны быть глобальные города. Если мы посмотрим, что реально сделать в перспективе 2035 года примерно, я думаю, что пять городов глобальных — это вполне нормальная цифра", — заявил он.
"Если учесть, как ситуация развивается сейчас, то список понятен: Москва, Питер, Екатеринбург, Казань, Новосибирск", — продолжил президент ЦСР, добавив, что появление таких городов обеспечит эффективное развитие экономики. Он также отметил, что "глобальные города" будут распространять "свою энергию на окружающие регионы".
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" — генеральное информационное агентство третьего Московского финансового форума.