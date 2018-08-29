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Экономика

Тактический ход: Китай пошел на резкое укрепление юаня к доллару

(обновлено: 08:50 29.08.2018)
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© Fotolia / selensergenЮаниЮани
© Fotolia / selensergen

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Народный банк Китая резко повысил курс национальной валюты к доллару — юань укрепился до максимальных значений с начала августа, хотя в последние месяцы неуклонно снижался. Какой сигнал подает Пекин Вашингтону в торговой войне и что еще могут предпринять китайцы — в материале РИА Новости.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
Валютный манипулятор: Трамп ведет доллар к девальвации

На фоне экономического противостояния с США курс китайской валюты неуклонно снижался, достигнув минимумов с середины прошлого года. С одной стороны, это связывали с процессами вывода капитала с развивающихся рынков. Повышение процентных ставок в США вынуждало инвесторов распродавать рискованные активы и перекладывать деньги в доллар.

С другой — предполагалось, что таким образом КНР пытается компенсировать потерю конкурентных преимуществ от повышения импортных пошли США. Дональд Трамп уже не раз обвинял Китай в использовании юаня в качестве инструмента торговой войны и манипуляциях валютой. Такие заявления небеспочвенны: курс юаня формируется нерыночным образом, и возможности Народного банка Китая по управлению нацвалютой практически не ограничены.

© AP Photo / Greg BakerЗдание Банка Китая (Bank of China) в Пекине
© AP Photo / Greg Baker
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине

Рекордное ослабление

В конце июля юань пережил рекордное ослабление — регулятор девальвировал его до годового минимума, обеспечив мощный стимул китайскому экспорту. Дешевая нацвалюта позволяет сохранить присутствие товаров из КНР на американском рынке и нарастить объемы экспорта — несмотря на новые заградительные меры.

В то же время ослабление национальной валюты несет для Китая и негативные последствия — в первую очередь снижение объемов производства товаров и услуг в связи с удешевлением юаня.

В середине августа Центральный банк Китая заявил: прибегать к конкурентной девальвации для облегчения последствий торговой войны регулятор не собирается, а для стабилизации курса предпримет контрциклические меры.

© AP Photo / Vincent YuЗнак юаня возле обменного пункта в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
Знак юаня возле обменного пункта в Гонконге

Готовность к компромиссам

Начиная с прошлой недели власти понемногу повышают обменный курс юаня. По мнению аналитиков, это сделано из тактических соображений и демонстрирует готовность Поднебесной идти на компромиссы.

"Провал очередного раунда переговоров между Китаем и США ставит Пекин в невыгодное положение. Из-за торговой войны в следующем году экономика страны может замедлиться: у внутреннего рынка недостаточная емкость", — считает Андрей Верников, советник генерального директора по макроэкономике "Открытие Брокер".

В то же время Китай не только экспортер, но и крупнейший импортер различных товаров, включая сырьевые, а потому укрепление курса не просто жест "доброй воли" в переговорах с США.

"В большей степени КНР обеспечивает стабильные условия для импортеров, а также контролирует инфляционные процессы внутри страны", — отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

© AFP 2018 / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай
© AFP 2018 / Stringer
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

Ревальвации не будет

И все же заметной ревальвации юаня, как того требуют США, ждать не стоит.

С 2014 года Китай потерял около триллиона международных резервов. Основная причина — отток капитала из страны, а также переоцененность юаня. Переходя к контрциклическим мерам, регулятор рассчитывает посмотреть, как отразится укрепление национальной валюты на динамике резервов.

"Не исключено, что они вновь начнут падать, и тогда Народному банку придется отказаться от такой политики", — предполагает Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике "Открытие Брокер".

© AFP 2018 / Fred Dufour Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
© AFP 2018 / Fred Dufour 
Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

Дальнейшее развитие событий зависит и от реакции Вашингтона. "На днях Трамп заявил, что сейчас не лучшее время переговоров с Китаем о торговой политике, и это похоже на шантаж — Китай нуждается в скорейшем урегулировании споров", — отмечает Верников.

На значительное укрепление юаня рассчитывать вряд ли придется и потому, что ФРС США взяла курс на повышение процентных ставок. От этого страдают развивающиеся страны, в том числе и Китай.

Другое дело, что в противостоянии с Вашингтоном Китай — крупнейший держатель американских трежерис — может использовать и другие методы.

На руках у Пекина почти 20 процентов принадлежащего иностранцам американского госдолга. Любые действия с более или менее крупными объемами трежерис опасны для финансовой системы США и курса доллара. Для удара по американской экономике Пекину достаточно лишь немного сократить вложения в государственные облигации США. 

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