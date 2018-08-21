Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в рамках ВЭФ

ДАЛЯНЬ (Китай), 21 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре, заявил вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В китайском Даляне проходит заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и байкальского региона РФ и северо-востока КНР. Сопредседателями комиссии являются Трутнев и вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

"Мой коллега господин Ху Чуньхуа уже сказал, что через три недели на четвертом Восточном экономическом форуме состоится встреча лидеров наших государств – президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", — заявил Трутнев в ходе заседания межправкомиссии в расширенном составе.

Ранее Путин сообщил, что Си Цзиньпина ждут с визитом в сентябре во Владивостоке.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.