МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Внешэкономбанку проще закрыть находящуюся под санкциями Украины местную "дочку" Проминвестбанк из-за ее высокой убыточности, чем продолжить ее дальнейшее финансирование, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что ВЭБ фактически отказался от идеи продать Проминвестбанк. По данным издания, сейчас госкорпорация склоняется к закрытию банка, окончательное решение будет принято в ноябре. Основным вариантом закрытия Проминвестбанка является взыскание проблемной задолженности уже после сдачи банковской лицензии. Таким образом, ВЭБу не придется ждать несколько лет до окончания срока действия кредитных договоров либо переуступать за бесценок всю задолженность.

"Убыток Проиминвестбанка за первое полугодие 2018 года составил 0,4 миллиарда гривен (14,7 миллиона долларов по курсу НБ Украины на 13 августа 2018 года) против 4,7 миллиарда (172,5 миллиона долларов) за первое полугодие 2017 года. Убыток за 2017 год составил 7,7 миллиарда гривен (282,6 миллиона долларов) против 5,8 миллиарда (212,9 миллиона долларов) за 2016 год. При таких убытках действительно проще закрыть банк, чем финансировать его разложение", — рассказал РИА Новости Осадчий.

Активы банка за прошлый год сократились более чем на треть – с 33,2 миллиарда гривен (1,2 миллиарда долларов) до 20,1 миллиарда гривен (737,7 миллиона долларов). За первое полугодие 2018 года – еще на 14,5% — до 17,2 миллиарда гривен (631,3 миллиона долларов). В 2017 году ВЭБ конвертировал субординированный долг Проминвестбанка на сумму 315,9 миллиона долларов в акции, увеличив уставный капитал банка на 10,3 миллиарда гривен (378 миллионов долларов).

Аналитик "Эксперт РА" Станислав Волков пояснил РИА Новости, что минимальные потери, которые единовременно понесет ВЭБ в случае закрытия Проминвестбанка, составят порядка 13 миллиардов рублей, или около 3% капитала группы.

"Также дополнительными потерями могут стать депозиты, размещенные ВЭБом в Проминвестбанке — около 2 миллиардов рублей", — добавил эксперт.