ВЭБ может закрыть дочерний Проминвестбанк на Украине, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) фактически отказался от идеи продать свой дочерний Проминвестбанк на Украине, — сейчас госкорпорация склоняется к закрытию банка, а окончательное решение будет принято в ноябре, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам одного из них, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем — украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, т.к. ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Нацбанком Украины (НБУ). Госкорпорация решила пойти по пути сворачивания бизнеса на Украине.

Кроме Фукса и выступавшего с ним в консорциуме украинского бизнесмена Максима Микитася, на приобретение Проминвестбанка претендовал также украинский олигарх, владелец группы DCH Александр Ярославский, но сейчас он больше заинтересован в покупке украинского Сбербанка как более крупного и интересного актива, отмечает издание. По словам собеседника газеты на украинском рынке, ВЭБ действительно больше не предпринимает попыток продать Проминвестбанк и не планирует их возобновлять в ближайшее время.

По словам источника, близкого к Проминвестбанку, проблема заключается в том, что на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года. Соответственно, их можно либо переуступить за небольшие деньги, либо же сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами. Также проблемой является принадлежащая банку недвижимость. По данным источника, она стоит около 50 миллионов долларов, и ее продажа займет много времени. К тому же сейчас для этого самое неподходящее время: украинский рынок недвижимости находится в кризисе.

Эксперты считают, что убытки ВЭБа от закрытия Проминвестбанка превысят 10 миллиардов рублей. "В отчетности группы ВЭБ за первый квартал 2018 года отражены активы и обязательства Проминвестбанка на 39 миллиардов рублей и 26 миллиардов рублей соответственно, — цитирует газета главу отдела валидации "Эксперт РА" Станислава Волкова. — Отсюда капитал, приходящийся на Проминвестбанк, — около 13 миллиардов рублей, это около 3% от капитала группы. Именно в такую сумму можно оценить потери от закрытия "дочки", поскольку трансфер из Украины средств, которые останутся после погашения обязательств, затруднен".

Активную распродажу банковских активов на Украине российские госбанки начали после введения против них украинских санкций в марте 2017 года. Они фактически запретили любые операции с материнскими структурами и сделали развитие бизнеса практически невозможным. Продать украинские активы пытались и Сбербанк, и ВТБ, и ВЭБ, но пока безуспешно. Первой отказаться от этой затеи решила группа ВТБ. Однако ВЭБ и Сбербанк до последнего времени не оставляли надежды продать украинские банки, отмечает газета.