В ФАС поддержали идею о создании железнодорожного лоукостера

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) положительно относится к возможному появлению лоукост-класса в поездах дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФАС России положительно относится к вступлению РЖД в борьбу за потребителя, выводу новых продуктов на рынок и повышению качества услуг. <…> Установленные тарифы на плацкарт и общие вагоны являются предельными, и РЖД вправе их снижать", — уточнил собеседник агентства.

В среду Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) сообщила, что планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов в отдельный временный бренд.

Новая классификация

Сейчас тариф для перевозок пассажиров в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования определяет ФАС. Сама ФПК может устанавливать тарифы в нерегулируемом сегменте — СВ, купе и люкс.

Все поезда будут делиться на три типа: "дневной экспресс", "ночной поезд", "традиционный поезд", а каждый из них — на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд "эконом-бюджет".

"Дневной экспресс" предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом — бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным удобствам, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов.

"Ночной поезд" предполагает возможность полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2—1,5 тысячи километров. Бизнес-класс — это СВ и люкс, комфорт — купе, эконом — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет — плацкарт.

"Традиционный поезд" предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом — бюджетный вариант с возможностью дополнительных удобств, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.