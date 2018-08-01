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Экономика

В России появится железнодорожный лоукостер

(обновлено: 11:33 01.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей СергеевПерейти в фотобанкКазанский вокзал в Москве. Архивное фотоКазанский вокзал в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Сергеев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны в отдельный эконом-класс, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания, следует из годового отчета компании.

Самолет российской низкобюджетной авиакомпании Победа. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В документе ФПК приводит стратегические задачи компании до 2025 и 2030 годов.

Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них  — на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд "эконом-бюджет".

Временный лоукост и классы в поезде

Представитель ФПК пояснил РИА Новости некоторые ценовые детали так называемого временного лоукост-класса, который будет действовать в старых вагонах.

"Речь идёт о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", — сообщил собеседник агентства.

В целом, согласно отчету ФПК, обслуживание пассажиров в поездах разделяется на три типа и три класса.

"Дневной экспресс" предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом — бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным сервисам, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов.

Пассажирские поезда на станции Новосибирск-Главный. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Ночной поезд" предполагает возможность полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2 тысячи —1,5 тысячи километров. Бизнес-класс — это СВ и люкс, комфорт — купе, эконом — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет — плацкарт.

"Традиционный поезд" предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом — бюджетный вариант с возможностью дополнительных сервисов, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.

Обновление парка

Год назад "ФПК" располагала 19,316 тысячами пассажирских вагонов. Более десяти тысяч из них старше двадцати лет, а средний возраст парка — 18,9 лет.

"Запланировано полное и своевременное обновление парка с постепенным переходом на инновационный подвижной состав (примерно 35% парка к 2025 году). За период с 2018 по 2025 год планируется обновить почти 7 тысяч вагонов — более трети существующего парка", — говорится в отчете ФПК.

Компания планирует заменить часть традиционных вагонов на двухэтажные, до 2025 года их закупят около тысячи. 

Логотип РЖД. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В мае директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщал, что РЖД заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми одноэтажными и двухэтажными. Речь идет о вагонах проекта "2019" и "2020", которые пополнят парк "Федеральной пассажирской компании" в ближайшие три года.

Кроме того, как сообщали в РЖД, холдинг разрабатывает концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, планируется сделать более комфортными плацкартные вагоны. Проектирование будет идти на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертов. В РЖД отмечали, что в случае закупки новых плацкартных вагонов, тарифы на них останутся прежними.

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