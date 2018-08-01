В России появится железнодорожный лоукостер

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны в отдельный эконом-класс, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания, следует из годового отчета компании.
Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них — на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд "эконом-бюджет".
Временный лоукост и классы в поезде
Представитель ФПК пояснил РИА Новости некоторые ценовые детали так называемого временного лоукост-класса, который будет действовать в старых вагонах.
"Речь идёт о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", — сообщил собеседник агентства.
В целом, согласно отчету ФПК, обслуживание пассажиров в поездах разделяется на три типа и три класса.
"Дневной экспресс" предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом — бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным сервисам, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов.
"Традиционный поезд" предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом — бюджетный вариант с возможностью дополнительных сервисов, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.
Обновление парка
Год назад "ФПК" располагала 19,316 тысячами пассажирских вагонов. Более десяти тысяч из них старше двадцати лет, а средний возраст парка — 18,9 лет.
"Запланировано полное и своевременное обновление парка с постепенным переходом на инновационный подвижной состав (примерно 35% парка к 2025 году). За период с 2018 по 2025 год планируется обновить почти 7 тысяч вагонов — более трети существующего парка", — говорится в отчете ФПК.
Компания планирует заменить часть традиционных вагонов на двухэтажные, до 2025 года их закупят около тысячи.
Кроме того, как сообщали в РЖД, холдинг разрабатывает концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, планируется сделать более комфортными плацкартные вагоны. Проектирование будет идти на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертов. В РЖД отмечали, что в случае закупки новых плацкартных вагонов, тарифы на них останутся прежними.