Минкомсвязь хочет законодательно закрепить признание электронных сделок

ГУСЕВ (Калининградская обл.), 1 авг — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) считает целесообразным законодательно закрепить признание электронной формы сделок, заявил глава министерства Константин Носков на первом заседании совета по цифровой экономике при Совете Федерации.

Носков рассказал, что Минкомсвязь работает над тем, чтобы выделить ключевые законопроекты, которые бы обеспечивали основу для развития цифровой экономики.

"Блок, который надо нам решить с помощью законопроектов, это признание электронной формы сделки и электронного документа, хранение его в электронном архиве, сдача в Росархив. Тоже большой вопрос, который нужно регулировать с помощью этих инициатив, — должны быть легализованы смартконтракты", — сказал министр.

Также Минкомсвязь задумывается о регулировании сферы персональных данных. "Нужно сформировать все благоприятные условия для сбора, хранения и обработки персональных данных с использованием новых технологий, но при этом четко обеспечить защиту этих персональных данных", — сказал Носков.

По его словам, еще один блок касается современных инструментов финансирования в цифровой экономике — криптовалютные механизмы, ICO, краудфандинг и различные финансовые инструменты.

Следующий блок касается введения электронного судопроизводства. "Это электронное доказательство, электронный нотариат, дистанционное удостоверение", — уточнил министр. Также планируются законопроекты о переводе в электронный вид взаимоотношений в трудовой деятельности. "Недавно мы рассматривали пакет, касающийся так называемой электронной трудовой книжки", — пояснил министр. Помимо этого, планируется подготовка проектов в области новых прорывных технологий — робототехника, технологии искусственного интеллекта и т.д.