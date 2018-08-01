ФАС рассказала подробности о выявленном в Дагестане картельном сговоре

МАХАЧКАЛА, 1 авг — РИА Новости. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана является основным субъектом выявленного комиссией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) картельного сговора в области дорожного строительства, заявил в среду врио руководителя управления ФАС по региону Каир Бабаев.

Во вторник заместитель руководителя ФАС РФ в ходе рабочей встречи в Махачкале заявил, что антимонопольная служба обнаружила в Дагестане два картельных сговора в сфере фармацевтики и дорожного строительства на 25 миллиардов рублей.

"По картелям работает группа из Москвы. Называть организации, которые связаны с картелем, будет не совсем правильно, но основной субъект, который был в составе его, — это министерство транспорта и дорожного хозяйства. Сумма эта — 17,3 миллиарда рублей — прослеживалась за трехлетний период", — сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заключил под стражу очередного высокопоставленного чиновника из Дагестана: уже бывшего руководителя местного управления Федеральной антимонопольной службы Кубасая Кубасаева, обвиняемого во взятках. Кроме того, прокуратура Дагестана совместно с ФАС и региональным УФСБ провела проверку соблюдения законодательства о закупках. Было установлено, что работники нескольких фармацевтических организаций, используя родственные отношения с экс-министром здравоохранения Дагестана, проводили аукционы без конкурентной борьбы, чтобы максимально снизить цену контракта. Таким образом, по данным надзорных ведомств, они получили 7,8 миллиарда рублей от проведения фиктивных аукционов по закупке медицинских товаров.