ФАС обнаружила в Дагестане два картельных сговора на 25 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. ФАС обнаружила в Дагестане два картельных сговора в сфере фармацевтики и дорожного строительства на 25 миллиардов рублей, заявил во вторник заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, прибывший в Махачкалу с рабочим визитом.

"Более 30 сотрудников центрального аппарата совместно с коллегами из силовых ведомств республики провели три большие системные проверки региона. По их результатам возбуждены два дела в сфере фармацевтики и в области дорожного строительства. Незаконно полученный доход в результате действия этих картелей составил 8 миллиардов и 17 миллиардов рублей соответственно", — сказал Цариковский.

Замруководителя ФАС РФ отметил, что на этом их работа в регионе не закончена.

"Окончание инспекции отнюдь не означает, что наша работа здесь закончена. Мы будем продолжать выявлять сговоры в республике и "хирургически удалять метастазы" экономики страны", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заключил под стражу очередного высокопоставленного чиновника из Дагестана: уже бывшего руководителя местного управления Федеральной антимонопольной службы Кубасая Кубасаева, обвиняемого во взятках. Кроме того, прокуратура Дагестана совместно с ФАС и региональным УФСБ провела проверку соблюдения законодательства о закупках. Было установлено, что работники нескольких фармацевтических организаций, используя родственные отношения с экс-министром здравоохранения Дагестана, проводили аукционы без конкурентной борьбы, чтобы максимально снизить цену контракта. Таким образом, по данным надзорных ведомств, они получили 7,8 миллиарда рублей от проведения фиктивных аукционов по закупке медицинских товаров.