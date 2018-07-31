РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Евросоюз ввел санкции против строителей Крымского моста

Сюжет:
Санкции в отношении России (6821)
13121126
© Фото : Крымский мостКрымский мостКрымский мост
© Фото : Крымский мост

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Совет Евросоюза ввел санкции против шести российских компаний. Такое решение в Брюсселе приняли из-за строительства Крымского моста.

Крымский мост в июле 2018 года
© Фото : Крымский мост
"Крыть нечем": на Украине оценили Крымский мост

"Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В список попали "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Активы этих компаний в ЕС заморозят, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Евросоюзе, запретят предоставлять им какие-либо средства.

При этом в инфоцентре "Крымский мост", введение ограничительных мер не повлияют на сроки строительства проекта.

Бессмысленная попытка давления

В Госдуме санкции назвали попыткой политико-экономического давления на Россию. Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что санкции не имеют никакого смысла, потому что решения по вхождению Крыма в состав России уже приняты.

Крымский мост. Архивное фото
© Фото : страница "Крымский мост" во ВКонтакте
Более миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия‍

"Это выбор самих крымчан, и жители Крымского полуострова не мыслят себя иначе, чем в составе России", — напомнил он.

Как отметил парламентарий, необходимо исходить их того, что санкции будут введены на длительный срок. "Санкции всерьез и надолго, надо из этого исходить. Если мы будем думать по-другому, будем себя обманывать", — отметил Новиков.

Гордость за строителей моста

В свою очередь, бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста, которая стала причиной для новых санкций ЕС.

"Наша задача — построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы", — передал Ротенберг РИА Новости через своего представителя.

Крым. Пляж. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мост сделал свое дело: на пляжах Крыма аншлаг, но места хватит всем

"Собака лает — караван идет"

Крымский политолог Александр Форманчук рассказал, как жители полуострова воспринимают новые ограничительные меры со стороны ЕС.

"Крымчане воспринимают это уже с иронией, в том числе и работники тех организаций, к которым эти меры применяются. Мы понимаем, что это делается Западом больше для проформы, для демонстрации незыблемости его позиции, чем ради каких-то последствий экономического и финансового плана для тех, против кого вводятся эти меры", — рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

По его словам, все, кто участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов в Крыму, уже научились просчитывать свои риски и их больше интересуют гарантии, которые дает российское государство для этих проектов.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации применима старая поговорка: "Собака лает — караван идет".

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Крымский депутат: Порошенко пытается убедить весь мир, что РФ "изолирована"

Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию согласно графику — в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70 процентов.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Александр Шевченко
ЕС надо ввести санкции против Америки (США), т.к. именно эта страна руководит правителями из Киева, а стало быть говорить о "суверенитете" Украины - СМЕШНО !!!!! А Медведеву впору ввести санкции против ЕС за вмешательство во внутренние дела Государство - Россия
16:22
31.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена