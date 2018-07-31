Евросоюз ввел санкции против строителей Крымского моста

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Совет Евросоюза ввел санкции против шести российских компаний. Такое решение в Брюсселе приняли из-за строительства Крымского моста.

"Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В список попали "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Активы этих компаний в ЕС заморозят, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Евросоюзе, запретят предоставлять им какие-либо средства.

При этом в инфоцентре "Крымский мост", введение ограничительных мер не повлияют на сроки строительства проекта.

Бессмысленная попытка давления

В Госдуме санкции назвали попыткой политико-экономического давления на Россию. Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что санкции не имеют никакого смысла, потому что решения по вхождению Крыма в состав России уже приняты.

"Это выбор самих крымчан, и жители Крымского полуострова не мыслят себя иначе, чем в составе России", — напомнил он.

Как отметил парламентарий, необходимо исходить их того, что санкции будут введены на длительный срок. "Санкции всерьез и надолго, надо из этого исходить. Если мы будем думать по-другому, будем себя обманывать", — отметил Новиков.

Гордость за строителей моста

В свою очередь, бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста, которая стала причиной для новых санкций ЕС.

"Наша задача — построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы", — передал Ротенберг РИА Новости через своего представителя.

"Собака лает — караван идет"

Крымский политолог Александр Форманчук рассказал, как жители полуострова воспринимают новые ограничительные меры со стороны ЕС.

"Крымчане воспринимают это уже с иронией, в том числе и работники тех организаций, к которым эти меры применяются. Мы понимаем, что это делается Западом больше для проформы, для демонстрации незыблемости его позиции, чем ради каких-то последствий экономического и финансового плана для тех, против кого вводятся эти меры", — рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

По его словам, все, кто участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов в Крыму, уже научились просчитывать свои риски и их больше интересуют гарантии, которые дает российское государство для этих проектов.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации применима старая поговорка: "Собака лает — караван идет".

Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию согласно графику — в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70 процентов.