Крымский политолог: новые санкции ЕС воспринимаем с иронией

В инфоцентре "Крымский мост" отметили, что новые санкции ЕС не отразятся на реализации проектов в Крыму. Крымский политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik рассказал, как реагируют на полуострове на новые ограничительные меры со стороны ЕС.

Новые санкции ЕС никак не отразятся на реализации проектов в Крыму, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Ранее Совет Евросоюза внес в санкционный список шесть российских компаний, соответствующее постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.

"В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – говорится в документе.

В список попали компании "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп".

Меры предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы заморожены.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik рассказал о том, как воспринимают жители полуострова новые ограничительные меры со стороны ЕС.

"Крымчане воспринимают это уже с иронией, в том числе и работники тех организаций, к которым эти меры применяются. Мы понимаем, что это делается Западом больше для проформы, для демонстрации незыблемости его позиции, чем ради каких-то последствий экономического и финансового плана для тех, против кого вводятся эти меры. Потому что все, кто участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов в Крыму, уже научились просчитывать свои риски и их больше интересуют гарантии, которые дает российское государство для этих проектов. Поэтому здесь применима старая поговорка: "Собака лает – караван идет". (Крымский) мост работает, электростанции уже на финише, скоро будут завершены и другие крупные проекты. Поэтому мы смотрим в будущее с большим оптимизмом – особенно если сравнить с тем, что творится за Перекопом (на территории Украины – ред.)", – сказал Александр Форманчук.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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