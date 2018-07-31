Крымский политолог: новые санкции ЕС воспринимаем с иронией

Новые санкции ЕС никак не отразятся на реализации проектов в Крыму, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Ранее Совет Евросоюза внес в санкционный список шесть российских компаний, соответствующее постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.
"В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – говорится в документе.
Меры предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.
Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы заморожены.
Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik рассказал о том, как воспринимают жители полуострова новые ограничительные меры со стороны ЕС.
"Крымчане воспринимают это уже с иронией, в том числе и работники тех организаций, к которым эти меры применяются. Мы понимаем, что это делается Западом больше для проформы, для демонстрации незыблемости его позиции, чем ради каких-то последствий экономического и финансового плана для тех, против кого вводятся эти меры. Потому что все, кто участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов в Крыму, уже научились просчитывать свои риски и их больше интересуют гарантии, которые дает российское государство для этих проектов. Поэтому здесь применима старая поговорка: "Собака лает – караван идет". (Крымский) мост работает, электростанции уже на финише, скоро будут завершены и другие крупные проекты. Поэтому мы смотрим в будущее с большим оптимизмом – особенно если сравнить с тем, что творится за Перекопом (на территории Украины – ред.)", – сказал Александр Форманчук.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.