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Экономика

Акции Facebook и Twitter: коррекция сектора или начало обвала?

(обновлено: 17:50 30.07.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фотоИконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Елена Лыкова. Обвал акций интернет-гигантов Facebook и Twitter, который случился в последние несколько дней, вызвал у инвесторов и широкой публики закономерный вопрос, локальная ли это коррекция сектора или начало обвала глобального фондового рынка. РИА Новости опросило аналитиков, попытавшись выяснить их мнение по этому поводу, а также насчет возможного влияния этих событий на котировки российских компаний.

Обвал интернет-гигантов США

Когда котировки акций цифрового вещателя Netflix после отчетности 16 июля упали примерно на 14%, инвесторы расценили это как единичный факт.

Но на следующей неделе, с 25 июля по 27 июля, когда социальная сеть Facebook выпустила свой отчет за второе полугодие, не удовлетворивший экспертов рынка, ее бумаги упали с 217,5 доллара до 173 долларов, то есть, в целом на 20%, вызвав потрясение у инвесторов.

Затем акции сервиса микроблогов Twitter обвалились в пятницу на 20,54% после публикации отчетности компании, а также критики президента США Дональда Трампа, заключавшейся в том, что компания тайно дискриминирует публикации известных членов Республиканской партии.

Марк Цукерберг. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Новый кризис начался с Facebook и Netflix, все остальные на очереди
"Facebook оказался застрельщиком падения, а Twitter, как его ближайший собрат, уже в пятницу практически повторил его судьбу", — отмечает аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

"Инвесторам совершенно безразлично, на каких новостях упали акции Twitter – на заявления Трампа о "теневом бане" или на том, что число подписчиков сервиса существенно уменьшилось… Настораживает сам факт, что акция может упасть за день на 20,5%", — констатирует Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Среди разочаровавших тогда инвесторов эмитентов также оказались и акции Intel (-8,8%).

Вверх и вниз по "стене страха"

Иконки приложений Facebook и Twitter. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Акции Twitter упали после заявления Трампа о "теневом бане"
"За последнее время (индекс высокотехнологических компаний — ред.) NASDAQ обновил несколько раз исторические максимумы, и инвесторы начали нервничать: рынки растут и карабкаются по "стене страха". Стоит отметить, что S&P 500 практически добрался до уровня ключевого сопротивления с точки зрения теханализа – 2850 пунктов — и пошел откат", — отмечает Дроздов.

А так как у NASDAQ высокая "бета", что означает более сильное падение или рост по сравнению с другими основными американскими индексами, например, такими как S&P и Dow Jones, он и падает больше, поясняет эксперт.

На первый взгляд, события конца июля могут начать процессы, сопоставимые с катастрофическим "сдутием пузыря доткомов" рубежа веков. И некоторые параллели здесь можно проследить.

Логотип компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Акции "Яндекса" резко перешли к снижению на фоне обвала Facebook
По словам Михаила Крылова, директора аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ", фондовый рынок в целом "научился" автоматически учитывать в котировках и прошлый рост финансовых показателей, и прогнозы на полгода вперёд, и теперь пытается спрогнозировать, по сути, движение денег в течение следующих шести-десяти лет.

Однако резкие пике отдельных бумаг вызываются тем, что их ценовая динамика заходит туда, где раньше отсутствовала на графиках, когда образ будущего, нарисованный высокотехнологичными компаниями, отрывается от реальности, а их котировки или улетают слишком высоко, или падают чересчур низко, говорит он.

Реакция российских компаний ИТ-сектора

Акции российских интернет-компаний — "Яндекса" и Mail.Ru Group — отреагировали на обвал Facebook, как наиболее ликвидные бумаги российского IT-сектора, говорят эксперты. В то же время их падение не было столь сильным, как у американских компаний.

Глава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AFP 2018 / Gerard Julien
Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за падения акций Facebook, пишут СМИ
Акции Mail.Ru Group на Лондонской бирже (LSE) 25 и 26 июля (за время сильнейшего падения Facebook в США) снизились на 0,92% и 1,36% соответственно к уровням предыдущего закрытия, а в пятницу и вовсе смогли отскочить на 1,38%.

Бумаги "Яндекса" 26 и 27 июля также подверглись распродажам на NASDAQ, потеряв последовательно 3,24% и 1,24%. На Московской бирже акции "Яндекса" сначала поддержал хороший отчет компании по US GAAP за второй квартал, но в пятницу волна негатива догнала и их, и бумаги ушли вниз на 1,73%.

Опасения пока излишни

Специфичных рисков информационного сектора, конечно, нельзя не замечать, и разочарование инвесторов в этих бумагах может продлиться.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Tesla Motors
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По словам Верникова, американские аналитики считают, что долгосрочная перспектива у высокотехнологичных компаний хорошая, но в ближайшие месяцы их немного "потрясет". "Тот же "Яндекс" – он подошел к годовому максимуму, но кто сейчас хочет рисковать? Рисковать хочется, когда акции немного скорректировались", — добавляет он.

"После кризиса "доткомов" половина компаний восстановилось в 2004 году, но на какую "лошадь" ставить – вот интересный вопрос. Сложно оценивать перспективы IT-компаний и введение ими, например, новых сервисов. Сейчас на рынке есть компании, у которых есть перспективы, например, у LinkedIn или Tesla, а реальной прибыли нет. Когда они представляют что-то новое, сложно представить, как это будет работать через десять лет", — отмечает Верников.

Но Дроздов считает, что аналогию с крахом "доткомов" 2000-2001 годов в Америке проводить все-таки некорректно, так как это была совершенно другая ситуация: тогда шло на IPO много стартапов, за многими из которых не было фактического бизнеса, и, в конце концов, пузырь лопнул. При этом он отмечает, что выжили сильнейшие, как например Microsoft и Intel.

В противоположность этому, по мнению Дроздова и Крылова, результаты Facebook не настолько плохи, как их оценили инвесторы, поэтому прежний рост бумаг (до их обвала на отчетности) не стоит связывать с надуванием "пузыря".

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. 18 июля 2018
© AFP 2018 / John Thys
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Крылов считает, что 42% в год роста выручки у Facebook — это не так уж и мало. И 22 миллиона новых активных пользователей, которых добавил Facebook в последнем отчетном квартале, конечно, вдвое меньше, чем 41 миллион кварталом ранее, но это немало для сайта, который борется с конкурентами, и это не похоже на кризис, отмечает он. Эксперт подчеркивает, что Facebook испытывает конкуренцию со стороны Google, который уменьшил расценки на рекламу и за счет этого увеличил выручку.

Далее, Дроздов замечает, что приход Трампа, когда тот "начал руководить миром", размещая посты в Twitter, добавил популярности этой сети, чем, в частности, можно объяснить предыдущий рост бумаг компании.

Более того, своими отчетами инвесторов уже порадовали такие крупные игроки сектора, как Amazon и материнская компания Google — Alphabet.

"В снижении американских индексов в последние дни играет роль сезонный фактор (ликвидность не очень большая) и чисто технические коррекционные моменты. Я считаю, что в этом году американцы закончат на мажорной ноте", — заключает аналитик.

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