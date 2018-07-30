Акции Facebook и Twitter: коррекция сектора или начало обвала?

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Елена Лыкова. Обвал акций интернет-гигантов Facebook и Twitter, который случился в последние несколько дней, вызвал у инвесторов и широкой публики закономерный вопрос, локальная ли это коррекция сектора или начало обвала глобального фондового рынка. РИА Новости опросило аналитиков, попытавшись выяснить их мнение по этому поводу, а также насчет возможного влияния этих событий на котировки российских компаний.
Обвал интернет-гигантов США
Когда котировки акций цифрового вещателя Netflix после отчетности 16 июля упали примерно на 14%, инвесторы расценили это как единичный факт.
Но на следующей неделе, с 25 июля по 27 июля, когда социальная сеть Facebook выпустила свой отчет за второе полугодие, не удовлетворивший экспертов рынка, ее бумаги упали с 217,5 доллара до 173 долларов, то есть, в целом на 20%, вызвав потрясение у инвесторов.
Затем акции сервиса микроблогов Twitter обвалились в пятницу на 20,54% после публикации отчетности компании, а также критики президента США Дональда Трампа, заключавшейся в том, что компания тайно дискриминирует публикации известных членов Республиканской партии.
"Инвесторам совершенно безразлично, на каких новостях упали акции Twitter – на заявления Трампа о "теневом бане" или на том, что число подписчиков сервиса существенно уменьшилось… Настораживает сам факт, что акция может упасть за день на 20,5%", — констатирует Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
Среди разочаровавших тогда инвесторов эмитентов также оказались и акции Intel (-8,8%).
Вверх и вниз по "стене страха"
А так как у NASDAQ высокая "бета", что означает более сильное падение или рост по сравнению с другими основными американскими индексами, например, такими как S&P и Dow Jones, он и падает больше, поясняет эксперт.
На первый взгляд, события конца июля могут начать процессы, сопоставимые с катастрофическим "сдутием пузыря доткомов" рубежа веков. И некоторые параллели здесь можно проследить.
Однако резкие пике отдельных бумаг вызываются тем, что их ценовая динамика заходит туда, где раньше отсутствовала на графиках, когда образ будущего, нарисованный высокотехнологичными компаниями, отрывается от реальности, а их котировки или улетают слишком высоко, или падают чересчур низко, говорит он.
Реакция российских компаний ИТ-сектора
Акции российских интернет-компаний — "Яндекса" и Mail.Ru Group — отреагировали на обвал Facebook, как наиболее ликвидные бумаги российского IT-сектора, говорят эксперты. В то же время их падение не было столь сильным, как у американских компаний.
Бумаги "Яндекса" 26 и 27 июля также подверглись распродажам на NASDAQ, потеряв последовательно 3,24% и 1,24%. На Московской бирже акции "Яндекса" сначала поддержал хороший отчет компании по US GAAP за второй квартал, но в пятницу волна негатива догнала и их, и бумаги ушли вниз на 1,73%.
Опасения пока излишни
Специфичных рисков информационного сектора, конечно, нельзя не замечать, и разочарование инвесторов в этих бумагах может продлиться.
"После кризиса "доткомов" половина компаний восстановилось в 2004 году, но на какую "лошадь" ставить – вот интересный вопрос. Сложно оценивать перспективы IT-компаний и введение ими, например, новых сервисов. Сейчас на рынке есть компании, у которых есть перспективы, например, у LinkedIn или Tesla, а реальной прибыли нет. Когда они представляют что-то новое, сложно представить, как это будет работать через десять лет", — отмечает Верников.
Но Дроздов считает, что аналогию с крахом "доткомов" 2000-2001 годов в Америке проводить все-таки некорректно, так как это была совершенно другая ситуация: тогда шло на IPO много стартапов, за многими из которых не было фактического бизнеса, и, в конце концов, пузырь лопнул. При этом он отмечает, что выжили сильнейшие, как например Microsoft и Intel.
В противоположность этому, по мнению Дроздова и Крылова, результаты Facebook не настолько плохи, как их оценили инвесторы, поэтому прежний рост бумаг (до их обвала на отчетности) не стоит связывать с надуванием "пузыря".
Далее, Дроздов замечает, что приход Трампа, когда тот "начал руководить миром", размещая посты в Twitter, добавил популярности этой сети, чем, в частности, можно объяснить предыдущий рост бумаг компании.
Более того, своими отчетами инвесторов уже порадовали такие крупные игроки сектора, как Amazon и материнская компания Google — Alphabet.
"В снижении американских индексов в последние дни играет роль сезонный фактор (ликвидность не очень большая) и чисто технические коррекционные моменты. Я считаю, что в этом году американцы закончат на мажорной ноте", — заключает аналитик.